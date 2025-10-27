Spalletti-Juve, Buffon vota sì: "Sarebbe la persona più indicata, il profilo giusto"

Gianluigi Buffon, simbolo della storia bianconera e adesso capo delegazione della Nazionale italiana, ha parlato a Sky al margine dell'evento "Il talk a teatro", in corso al Teatro San Carlo di Napoli per celebrare la chiusura del centenario del Corriere dello Sport-Stadio: "Spalletti? Se il mister dovesse andare a ricoprire l'incarico, secondo me sarebbe la persona più indicata per la Juve. È il profilo giusto per tutte le grandi squadre che vogliono continuare ad avere delle ambizioni".

La trattativa tra Juve e Spalletti

I bianconeri avrebbero offerto un contratto fino a giugno 2026 con rinnovo automatico in caso di arrivo in Champions League. L’allenatore avrebbe dato apertura a questa formula ma resterà da capire se il rinnovo sarà di uno o due anni, informa Sky Sport: secondo l'emittente satellitare ci potrebbe essere un incontro tra le parti nelle prossime ore. Ci sono tutte le condizioni, nel caso in cui dovesse essere trovata anche l’intesa economica, per far sì che Spalletti torni in Serie A. L’ex Roma e Inter, nelle scorse settimane, aveva ricevuto offerte dal Nottingham Forest (una trattativa mai davvero approfondita tra le parti), dal Fenerbahçe (club che ha rifiutato) dopo l’addio di Mourinho e dal Qatar.