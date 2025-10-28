Spalletti: "Nessun contatto con club italiani, ma sono disponibile a parlare con chiunque"

Continuano ad arrivare dichiarazioni di Luciano Spalletti a margine dell'evento che si è tenuto a Milano. L'allenatore italiano ha rilasciato un'intervista anche a SportMediaset, parlando così della possibilità che possa allenare la Juventus: "È una domanda difficile a cui rispondere perché non ho ricevuto nessun contatto da squadre italiane, però sono disponibile a parlare con chiunque".

Lei ha voglia di tornare ad allenare?

"Sì, voglio assolutamente mettere a posto quello che mi è successo in Nazionale. È stato un dolore, lo è e lo sarà sempre per quelli fatti come me. Auguro a Gattuso di essere sulla panchina dell'Italia al Mondiale".

La situazione in casa Juventus è ormai ben delineata, con Brambilla che siederà sulla panchina dei bianconeri nella sfida contro l'Udinese e poi da sabato ci sarà un altro profilo a dirigere la squadra contro la Cremonese. Resta da capire se alla fine Spalletti accetterà la proposta oppure se il club virerà su un profilo come quello di Palladino o di Mancini. Il tecnico di Certaldo sembrerebbe aver smentito l'ipotesi bianconera, ma solo nelle prossime ore si capirà qualcosa in più.