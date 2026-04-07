Sticchi Damiani: "Non è stato il solito Lecce, facciamo autocritica per evitare altre gare così"

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato del ko contro l'Atalanta all'indomani del pesante 0-3 interno, commentando così alla Gazzetta del Mezzogiorno: "Si trattava in partenza di una gara molto complicata per due motivi. Da una parte la forza dell’Atalanta, che è formazione allestita per farsi onore in Champions, manifestazione nella quale è stata la squadra italiana capace di arrivare più avanti di tutte le nostre portacolori. In questo senso, basti leggere i nomi dei calciatori che sono subentrati e di quelli rimasti in panchina accanto a mister Palladino.

Dall’altra il momento delicato che stiamo vivendo a causa delle defezioni per infortunio, che per un complesso come il nostro costruito per inseguire la permanenza, pesano di più rispetto alle big, che dispongono di una rosa messa su per lottare su vari fronti.

A questo si aggiunga che il Lecce ha sfoderato una prestazione di gran lunga al di sotto di quelle che ha tirato fuori per gran parte della stagione. Il nostro team è stato quasi sempre sul pezzo, attaccato sino in fondo al risultato. Contro la “Dea”, invece, non è stato così, il che ci deve indurre a fare autocritica ed a valutare in cosa siamo mancati, per lavorarci su ed evitare che si ripetano altre prove del genere".