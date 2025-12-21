Succede di tutto al Franchi nel primo tempo ma la Fiorentina è avanti 3-0 con l’Udinese

Termina 3-0 il primo tempo tra la Fiorentina e l’Udinese ma è successo di tutto al Franchi nei primi 45 minuti: ospiti in 10 già dopo otto minuti di partita per il rosso diretto rimediato da Okoye e partita interrotta per qualche minuti per il lancio di fumogeni e petardi da parte dei tifosi viola.

Come detto, la partita si mette subito in discesa per la Fiorentina, in superiorità numerica dal 8º minuto per l’uscita scellerata di Okoye che travolge Kean involato verso la porta e lascia i suoi in dieci. Dalla punizione che ne segue Fiorentina vicinissima al vantaggio con il tiro di Mandragora che sfiora la traversa. I viola però sono i padroni del campo e vanno ad un passo dal raddoppio al 19’: gran destro lasciato partire dal limite dell’area da Albert Gudmundsson che colpisce il palo pieno. La palla viene raccolta da Parisi, travoltò al limite dell’area. La punizione viene toccata da Fagioli per Mandragora che buca Sava per la rete che vale il vantaggio.

Pochi secondi dopo il gol partita sospesa per qualche minuto perché la rabbia del popolo viola si è riversata con un’intensità ancora maggiore. La contestazione è esplosa in tutta la sua durezza: fumogeni, petardi e altri oggetti sono stati lanciati all’interno del campo, creando una situazione di forte tensione. Il direttore di gara, costretto a intervenire, ha deciso di interrompere momentaneamente la partita, (subito ripresa). La prima chance degli ospiti arriva al 38’ con una bella progressione in area dell’ex di turno Nicolò Zaniolo, che regge bene il duello con Fagioli e calcia un diagonale da posizione defilata non riuscendo però a trovare la porta. Al 43’ arriva il raddoppio della Fiorentina con Albert Gudmundsson che raccoglie al limite dell’area, danza sul pallone e lascia partire un bellissimo sinistro che si infila sotto l’incrocio. Sul finale di primo tempo c'è gloria anche per Ndour che di tesa batte Sava e porta la Fiorentina a 45 minuti dalla prima vittoria.