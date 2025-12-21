Virtus Entella-Sudtirol 1-1, le pagelle: Debenedetti indemoniato, Odogwu salvifico

Risultato finale: Virtus Entella-Sudtirol 1-1

VIRTUS ENTELLA

Colombi 6 - Non compie una parata che sia una. A dire il vero è decisivo su Zedadka, ma la bandierina si alza con un attimo di ritardo.

Parodi 6,5 - Un paio di chiusure importanti, a rimediare anche alle sbavature del compagno. L'urlo di foga è sinonimo dell'anima di questa squadra.

Tiritiello 6.5 - Inizia con una lettura discutibile, per poi salire in cattedra non sbagliando alcun intervento.

Marconi 6,5 - Attento nella marcatura, usando le maniere dure quando non riesce a fare altrimenti.

Bariti 6,5 - Alimenta l'azione che porta alla rete del vantaggio con una morbidezza al centro a pescare la testa di Debenedetti. Dal 70' Dalla Vecchia 5,5 - Il paradigma non muta, se non che anch'esso finisce nella lista dei cattivi.

Karic 6 - Scivola bene nel raddoppio a dare una mano in fascia. Nel secondo tempo con coraggio si spinge in avanti supportando la manovra e arrivando più volte a concludere.

Nichetti 6 - Guardingo, sottostà al palleggio tirolese costringendolo a non essere fluido come sperato. Scherma e funge da filtro in maniera impeccabile. Dal 70' Portanova 6 - E' lui a commettere il fallo dal quale nasce tutto, anche se fino a quel momento lascia andare le gambe, avendone di più degli altri.

Franzoni 6 - Ripiega velocemente quando c'è da difendere, non a caso da un suo rinvio nasce poi la transizione che porta prima al suo di tiro e poi al gol.

Debenedetti 7 - Partita strepitosa. Ripiega, recupera palloni e avvia la transizione; nel frattempo segna la rete dei tre punti. Dal 83' Russo s.v.

Mezzoni 6 - Si annulla con Molina nel duello singolo, in cui nessuno spinge più del dirimpettaio. Esce dal campo stremato, in un ruolo non propriamente suo. Dal 89' Moretti s.v.

Guiu 6 - Inizio a rilento, per poi entrare in partita con la palla tra i piedi. La fase di non possesso non è a lui congeniale, detto che comunque si sbatte per la squadra. Dal 83' Fumagalli s.v.

Andrea Chiappella 6 - Esce con tanto amaro in bocca. Aveva chiesto tre punti, sfumati in pieno recupero; sarebbero valsi oro anche se quanto visto in campo il pareggio sarebbe stato il risultato più onesto.

SUDTIROL

Adamonis 6 - Non impeccabile in occasione del gol a seguito di una trattenuta non riuscita per via di una deviazione. Si rifà con un paio di respinte e letture.

El Kaouakibi 6,5 - Della linea a tre dietro è il migliore. Chiude anzitempo le sgusciate che gli capitano dalle sue parti e grazie ai suoi centimetri assiste Odogwu nel finale.

Kofler 5,5 - Si fa anticipare da Debenedetti in occasione del gol, arrivando dopo. Un paio di falli ingenui usando platealmente le mani sulla schiena dell'avversario.

Veseli 5,5 - Allontana la sfera in maniera troppo corta permettendo a Bariti di mettere al centro per l'incornata di Debenedetti. Dal 46' Masiello 6 - Leva dalla testa di Debenedetti il colpo del ko.

Molina 6 - Spinge a pieno organico inserendo palloni al centro e conquistandosi la punizione che poi ha portato al pareggio finale.

Tait 6 - La scansione del primo tempo la padroneggiano gli ospiti, poco brillanti quando c'è da a dimesticare il pallone nonostante l'ampio possesso. Dal 62' Coulibaly 6 - Da densità e muscoli in un momento della gara che lo richiede.

Martini 6 - Il play del Sudtirol tiene le chiavi del centrocampo in una gara sporca in cui il pallino del gioco lo hanno proprio i ragazzi di Castori.

Casiraghi 6 - Uno dei più pimpanti in mezzo al campo, specie lato tirolese. Avrebbe potuto e dovuto fare di più nella conclusione da buona posizione. Dal 46' Mallamo 6 - Pennella il pallone facendo salire le torri nel finale. Fa ammonire Dalla Vecchia con esperienza.

Zedadka 6 - Spinge con la solita gamba. I suoi sviluppano di più sulle fasce nel primo tempo piuttosto che nella ripresa, seppur non porti a grosse sortite.

Merkaj 5,5 - Viene accolto tra gli applausi del suo vecchio pubblico. L'emozione e il comportamento difensivo del tridente ligure fanno sì che non brilli. Dal 84' Italeng s.v.

Pecorino 5,5 - Poco presente nella manovra flebile del Sudtirol. Combina una sola volta con il compagno arrivando al tiro in maniera deludente. Dal 62' Odogwu 7 - Combina con Zedadka apparecchiandolo per il tiro, seppur venga segnalato l'offside in un secondo momento. Nel finale si avventa sul pallone della salvezza con un gol da centravanti puro.

Fabrizio Castori 6 - Un punto ciascuno e... non si fa male nessuno; o quasi. Il suo Sudtirol non muore mai e anche quando non riesce a vincere, strappa un punto di capitale importanza grazie alla panchina.