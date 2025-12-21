Coppa d'Africa al via: la Serie A perde 20 giocatori, più altri 5 fra Serie B e C. E uno dalla D

Tutto pronto in Marocco per il via alla Coppa d'Africa 2025, competizione che sarà inaugurata dalla sfida fra i padroni di casa e le Isole Comore. Un evento dalla portata globale, che toglierà ai diversi campionati europei tantissimi protagonisti.

Per quel che riguarda la Serie A, saranno 20 i calciatori che hanno risposto alla chiamata delle rispettive Nazionali, con 11 squadre del massimo campionato coinvolte. Non solo Serie A però, visto che anche la B e la C vengono coinvolte: 5 giocatori della Serie B sono partiti per il Marocco, con loro anche uno di Serie C. E poi c'è il caso particolare di Faisal Bangal, attaccante che giocherà col suo Mozambico e che arriva dal Mestre, in Serie D.

Questa la lista completa dei giocatori che hanno lasciato l'Italia:

SERIE A

ATALANTA: Ademola Lookman (Nigeria), Odilon Kossounou (Costa d'Avorio)

BOLOGNA: /

CAGLIARI: Joseph Liteta (Zambia), Zito Luvumbo (Angola)

COMO: /

CREMONESE: /

FIORENTINA: /

GENOA: Jean Onana (Camerun)

HELLAS VERONA: Rafik Belghali (Algeria)

INTER: /

JUVENTUS: /

LAZIO: Fisayo Dele-Bashiru (Nigeria), Boulaye Dia (Senegal)

LECCE: Lassana Coulibaly (Mali), Lameck Banda (Zambia), Kialonda Gaspar (Angola)

MILAN: /

NAPOLI: /

PARMA: /

PISA: Mbala Nzola (Angola), Ebenezer Akinsanmiro (Nigeria)

ROMA: Neil El Aynaoui (Marocco), Evan Ndicka (Costa d'Avorio)

SASSUOLO: Woyo Coulibaly (Mali)

TORINO: Adam Masina (Marocco), Saul Coco (Guinea Equatoriale)

UDINESE: Rui Modesto (Angola), Vakoun Bayo (Costa d'Avorio)

SERIE B

FROSINONE: Anthony e Jeremy Oyono (Gabon)

BARI: Mehdi Dorval (Algeria)

MONZA: Pedro Obiang (Guinea Equatoriale)

SERIE C

VIS PESARO: José Machin (Guinea Equatoriale)

SERIE D

MESTRE: Faisal Bangal (Mozambico)