Coppa d'Africa al via: la Serie A perde 20 giocatori, più altri 5 fra Serie B e C. E uno dalla D
Tutto pronto in Marocco per il via alla Coppa d'Africa 2025, competizione che sarà inaugurata dalla sfida fra i padroni di casa e le Isole Comore. Un evento dalla portata globale, che toglierà ai diversi campionati europei tantissimi protagonisti.
Per quel che riguarda la Serie A, saranno 20 i calciatori che hanno risposto alla chiamata delle rispettive Nazionali, con 11 squadre del massimo campionato coinvolte. Non solo Serie A però, visto che anche la B e la C vengono coinvolte: 5 giocatori della Serie B sono partiti per il Marocco, con loro anche uno di Serie C. E poi c'è il caso particolare di Faisal Bangal, attaccante che giocherà col suo Mozambico e che arriva dal Mestre, in Serie D.
Questa la lista completa dei giocatori che hanno lasciato l'Italia:
SERIE A
ATALANTA: Ademola Lookman (Nigeria), Odilon Kossounou (Costa d'Avorio)
BOLOGNA: /
CAGLIARI: Joseph Liteta (Zambia), Zito Luvumbo (Angola)
COMO: /
CREMONESE: /
FIORENTINA: /
GENOA: Jean Onana (Camerun)
HELLAS VERONA: Rafik Belghali (Algeria)
INTER: /
JUVENTUS: /
LAZIO: Fisayo Dele-Bashiru (Nigeria), Boulaye Dia (Senegal)
LECCE: Lassana Coulibaly (Mali), Lameck Banda (Zambia), Kialonda Gaspar (Angola)
MILAN: /
NAPOLI: /
PARMA: /
PISA: Mbala Nzola (Angola), Ebenezer Akinsanmiro (Nigeria)
ROMA: Neil El Aynaoui (Marocco), Evan Ndicka (Costa d'Avorio)
SASSUOLO: Woyo Coulibaly (Mali)
TORINO: Adam Masina (Marocco), Saul Coco (Guinea Equatoriale)
UDINESE: Rui Modesto (Angola), Vakoun Bayo (Costa d'Avorio)
SERIE B
FROSINONE: Anthony e Jeremy Oyono (Gabon)
BARI: Mehdi Dorval (Algeria)
MONZA: Pedro Obiang (Guinea Equatoriale)
SERIE C
VIS PESARO: José Machin (Guinea Equatoriale)
SERIE D
MESTRE: Faisal Bangal (Mozambico)