Pescara, Olzer decisivo con la Reggiana: "Dovevo farmi perdonare dai tifosi"

Determinato a riscattare l’espulsione rimediata a Bari, Giacomo Olzer si è preso la scena e ha regalato la vittoria al Pescara. Per il fantasista è il quarto centro in campionato ma questa volta il peso specifico è stato massimo: la sua firma ha deciso il 2-1 con la Reggiana.

«Sono felicissimo», ha raccontato il 24enne arrivato a luglio dal Brescia, rivelatosi subito un innesto prezioso. «Segnare sotto la Curva Nord è stato bellissimo: ho calciato forte ed è andata bene». Fin dalle prime uscite Olzer ha messo in mostra dinamismo, corsa e qualità sotto porta: prima di ieri aveva già colpito contro Cesena, Venezia e Modena.

«Dovevo farmi perdonare l’espulsione di Bari e spero di aver reso felici i nostri tifosi. La festa sotto la Curva Nord è stata splendida», ha aggiunto. Sguardo poi al collettivo e al prossimo impegno: «Con la Reggiana questa partita andava vinta a tutti i costi. Ora non dobbiamo fermarci e pensiamo subito alla sfida di sabato contro lo Spezia».