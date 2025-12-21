Atalanta, Percassi: "Vicini a Pasalic. Obiettivi? Non dobbiamo avere rimpianti"

Prima della sfida Genoa-Atalanta, Luca Percassi è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la sfida in programma: "Abbiamo cercato come una famiglia di stare vicino a Mario Pasalic. Con il mister parliamo sempre, lui è concentrato sul campo e il discorso del mercato sarà rinviato: dobbiamo pensare a ciò che ci aspetta stasera".

Qual è l'obiettivo dell'Atalanta di quest'anno?

"Se l'Atalanta non avrà rimpianti, avremo fatto il massimo. Abbiamo 19 punti, possiamo e dobbiamo fare meglio. In Champions stiamo vivendo una stagione straordinaria, ma in Serie A dobbiamo fare qualcosa di più. Se questo non avverrà, saremo molto dispiaciuti".