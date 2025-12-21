Atalanta, Percassi: "Vicini a Pasalic. Obiettivi? Non dobbiamo avere rimpianti"
TUTTO mercato WEB
Prima della sfida Genoa-Atalanta, Luca Percassi è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la sfida in programma: "Abbiamo cercato come una famiglia di stare vicino a Mario Pasalic. Con il mister parliamo sempre, lui è concentrato sul campo e il discorso del mercato sarà rinviato: dobbiamo pensare a ciò che ci aspetta stasera".
Qual è l'obiettivo dell'Atalanta di quest'anno?
"Se l'Atalanta non avrà rimpianti, avremo fatto il massimo. Abbiamo 19 punti, possiamo e dobbiamo fare meglio. In Champions stiamo vivendo una stagione straordinaria, ma in Serie A dobbiamo fare qualcosa di più. Se questo non avverrà, saremo molto dispiaciuti".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Juve, ecco il mercato per lo scudetto. Il sogno Tonali, possibili Frattesi, Hojbjerg e un esterno. Milan: non solo Fullkrug, arriva un centrale. Inter fra Dodò, Norton Cuffy e Muharemovic. Paratici ha detto sì e la Fiorentina vince
Le più lette
1 Juve, ecco il mercato per lo scudetto. Il sogno Tonali, possibili Frattesi, Hojbjerg e un esterno. Milan: non solo Fullkrug, arriva un centrale. Inter fra Dodò, Norton Cuffy e Muharemovic. Paratici ha detto sì e la Fiorentina vince
Ora in radio
11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
L'Assocalciatori: "Il problema non è Milan-Como a Perth, ma top player costretti a stagioni interminabili"
Stasera la Supercoppa, De Siervo: "Complimenti a Napoli e Bologna, le migliori della scorsa stagione"
Serie A
Serie B
Serie C
Salernitana, dalla A al terzo posto in C: i tifosi attendono investimenti dopo tante promesse non mantenute
Pronostici
Calcio femminile