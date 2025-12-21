Italiano si gioca la Supercoppa contro Conte: "Tra i migliori al mondo, fonte d'ispirazione per tanti"

La Supercoppa Italiana è pronta a vivere il suo ultimo atto, con la finale di Riyadh in programma domani tra Napoli e Bologna, le quali hanno eliminato rispettivamente Milan e Inter. A parlare in conferenza stampa, alla vigilia della sfida, è il tecnico rossoblù Vincenzo Italiano: "È la mia prima finale di Supercoppa e c’è attesa, emozione da parte dello staff. Vero che ne ho otto alle spalle, ma a poche ore dal calcio d’inizio l’emozione è diversa, cambia l’avversario e devi lavorare al massimo insieme ai ragazzi", sottolinea Italiano (qui la conferenza stampa integrale).

Dall'altra parte ci sarà Antonio Conte, per il quale lo stesso Italiano spende parole di elogio: "Il mister ha sempre fatto bene. L’ho incontrato quando allenava a Bari e io giocavo. Lui giocava 4-4-2 e vinse il campionato, poi ha vinto anche a Siena. Da allenatore è rimasto impresso il suo ciclo alla Juventus con uno scudetto vinto da imbattuto".

E ancora: "Conte è tra i migliori al mondo, ha grande capacità tattiche, è una grande persona ed è un piacere salutarci. È fonte d’ispirazione per tanti. Personalmente guardo tutti e cerco di cogliere da tutti e lo dico ai ragazzi di guardare le partite per fare nostri alcuni dettagli”.