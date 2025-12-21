Mantova-Empoli 0-1, le pagelle: Bani fuori posizione sul gol, Nasti entra e decide la partita

Risultato finale: Mantova-Empoli 0-1

MANTOVA

Festa 6 - Quasi del tutto inoperoso, incolpevole sul gol di Nasti.

Maggioni 5,5 - Non mancano cattiveria agonistica e impegno, ma si propone poco e in alcuni casi soffre la rapidità degli esterni biancazzurri. Dal 90' Marras sv.

Bani 5 - Se la cava benino su Pellegri, soffre maggiormente la fisicità di Nasti che, nella ripresa, si invola a tu per tu con Festa e non sbaglia.

Castellini 5,5 - Stesso discorso fatto per il compagno di reparto. Bene nel gioco aereo, un po' in difficoltà nell'uno contro uno.

Cella 5,5 - Primo tempo quasi timido, ma Modesto chiede compattezza difensiva ed esegue il compito. Nella ripresa ha più spazio per spingere, ma non è preciso nei cross.

Wieser 5 - Prende un giallo evitabile, non riesce mai a tenere il ritmo alto quando deve impostare. Dal 75' Paoletti sv.

Falletti 5,5 - Nel 4-3-3 di Modesto è una mezzala con licenza di offendere, l'atteggiamento tattico del primo tempo consente ai virgiliani di essere compatti, ma chi ha maggior qualità finisce per essere depotenziato. Sfrutta un errore in palleggio dell'Empoli per puntare all'incrocio: c'è la potenza, non la precisione. Dall'82' Bragantini sv

Trimboli 6,5 - Il migliore della sua squadra, l'ultimo ad arrendersi. Per due volte sbuca dalle retrovie e costringe Fulignati alla parata.

Caprini 5 - Nel recente passato ha fatto intravedere doti interessanti, oggi è impalpabile e non si nota praticamente mai. Cambio anche tardivo. Dal 75' Fiori sv.

Mensah 6 - Niente di eccezionale, ma le poche occasioni pericolose del Mantova portano la sua firma. Una bella apertura di prima intenzione per poco non consente a Ruocco di trovare il gol del vantaggio, nella ripresa parte benissimo e per 15 minuti fa reparto da solo con fisicità e rapidità. Cala alla distanza. Dal 75' Mancuso 5 - Entra male, sbaglia qualche stop e non fa nulla per farsi rimpiangere dai suoi ex tifosi.

Ruocco 5 - L'uomo che spesso ha tolto le castagne dal fuoco in gare importanti viene meno in una serata che poteva permettere di allontanarsi dalla zona rossa. Ci prova in scivolata, ma sbaglia la mira. Poi nient'altro da segnalare.

Francesco Modesto 6 - Attribuirgli una insufficienza sarebbe ingeneroso, è arrivato da pochi giorni e deve lavorare su una base di due anni e mezzo e su idee solo in parte compatibili con le sue. Il quadro tattico è chiaro: contenere nel primo tempo e alzare i ritmi nella ripresa. Viene punito nel momento migliore in una gara sostanzialmente da 0-0.

EMPOLI

Fulignati 6,5 - Tiene a galla l'Empoli nel primo quarto d'ora della ripresa, quando servono tre interventi importanti per respingere al mittente l'assalto del Mantova.

Obaretin 6 - Attento e concentrato, vince il duello fisico con tutti gli attaccanti avversari.

Indragoli 6 - Prima da titolare al posto dell'infortunato Lovato e prestazione altalenante. Un pallone perso in uscita consente a Falletti di ripartire pericolosamente. Nel finale, però, dà un grosso contributo e recupera tanti palloni.

Guarino 5,5 - Nei duelli individuali se la cava spesso con disinvoltura e personalità, ma prende un giallo evitabile rischiando il secondo cartellino poco dopo.

Elia 6 - Avrebbe la possibilità di spingere di più, visto che il Mantova è arroccato nella propria metà campo. Invece si tiene basso per impedire le ripartenze dei padroni di casa. Alti e bassi, ma fa sempre il suo. Dal 72' Haas sv.

Ghion 6 - Gara poco spettacolare e molto tattica. La interpreta bene in non possesso svolgendo un buon lavoro in interdizione. Dall'80' Konate 6 - Entra bene, con il piglio giusto. Nel finale protegge tanti palloni e carica tifosi e compagni da vero leader.

Yepes 5,5 - Stesso discorso fato per il compagno, mezzo voto in meno perchè dovrebbe partecipare maggiormente all'azione offensiva.

Moruzzi 6 - Prezioso lavoro oscuro, prova tatticamente valida.

Ceesay 6,5 - In un primo tempo poco spettacolare ha il merito di accendere la luce con qualche valida accelerazione. Prende un palo, mette in mezzo diversi palloni che i compagni non sfruttano a dovere, partecipa all'azione del vantaggio. Dal 72' Carboni sv.

Ilie 5 - Se Ceesay ha inventato qualcosa per rompere l'inerzia di una gara monotona, lui ha faticato a entrare in partita soffrendo i raddoppi di marcatura dei centrocampisti avversari. Dal 72' Ignacchiti sv.

Pellegri 5,5 - Esce per infortunio dopo 35 minuti non positivi. Dal 35' Nasti 7 - Ci prova subito dal limite, poi con una bella rovesciata. E' sua la rete che vale vittoria e zona playoff.

Alessio Dionisi 6,5 - Per lo spettacolo ci sarà tempo, oggi servivano i punti e l'Empoli trascorrerà il Natale in zona playoff. Massimo risultato con il minimo sforzo, con un rivedibile approccio nella ripresa.