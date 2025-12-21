Il Mantova cade ancora, l'Empoli passa 1-0: decide la rete di Nasti
Nonostante il cambio in panchina il Mantova non inverte la rotta e arriva un'altra sconfitta interna. L'Empoli passa 1-0 grazie al gol di Nasti nella ripresa. Con questo successo la squadra di Dionisi sale a 23 punti e torna in zona playoff, il Mantova resta in piena zona retrocessione.
Bari-Catanzaro 1-2
30' Pontisso (C), 49' Antonini (C), 90'+3 rig. Bellomo (B)
Cesena-Juve Stabia 1-1
29' Bellich (JS), 42' Bastoni (C)
Frosinone-Spezia 2-1
16' Bracaglia (F), 73' Ghedjemis (F) 90+3' Beruatto (S)
Modena-Venezia 1-2
38' Yeboah (V), 74' Casas (V), 90+5 Di Mariano (M)
Monza-Carrarese 4-1
9' e 55' Birindelli (M), 44' Delli Carri (M), 74' Di Stefano (C), 84' Petagna (M)
Padova-Sampdoria 1-1
19' Coda (S), 65' Fusi (P)
Avellino-Palermo 2-2
39' Biasci (A), 69' Ranocchia (P), 83' Pohjanpalo (P), 89' Palumbo (A)
Pescara-Reggiana 2-1
11' Corazza (P), 15' Rover (R), 61' Olzer (P)
Domenica 21 dicembre
Virtus Entella-Sudtirol 1-1
43' Debenedetti (V), 94' Odogwu (S)
Mantova-Empoli 0-1
67' Nasti
CLASSIFICA
Frosinone 37
Monza 34
Venezia 32
Cesena 31
Palermo 30
Modena 29
Catanzaro 28
Empoli 23
Juve Stabia 23
Padova 22
Avellino 21
Reggiana 20
Carrarese 19
Südtirol 16
Virtus Entella 16
Bari 16
Sampdoria 14
Spezia 14
Mantova 14
Pescara 13
