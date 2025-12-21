Serie C, i finali delle 14.30: Vicenza senza sosta, goleada Arzignano. Catania in vetta

Terminano in Serie C le gare giocate alle 14.30. Continua la marcia trionfale del Vicenza, che ha la meglio per 1-0 sulla Triestina. Nel Girone A, da segnalare anche il pokerissimo dell'Arzignano in trasferta a Vercelli. Pari a reti bianche tra Pianese e Ternana, mentre nel Girone C il Catania ha la meglio sull'Atalanta U23 e tra Latina e Crotone termina in pareggio. Vediamo di seguito tutti i risultati del pomeriggio, con i marcatori e le classifiche aggiornate.

I finali delle sfide delle 14.30

Girone A

Vicenza-Triestina 1-0

73' Tribuzzi (V), 93'

Pro Vercelli-Arzignano 0-5

1' Moretti (A), 29' Bernardi (A), 49' Minesso (A), 69' Moretti (A), 88' Lakti (A)

Girone B

Pianese-Ternana 0-0

Girone C

Catania-Atalanta U23 2-0

32' Jimenez (C), 71' Jimenez (C)

Latina-Crotone 1-1

13' aut. Calabrese (C), 69' Parigi (L)

SERIE C, IL PROGRAMMA COMPLETO E LE CLASSIFICHE

SERIE C, 19ª GIORNATA

GIRONE A

Sabato 20 dicembre

Trento-Dolomiti Bellunesi 2-0

65' Cappelletti (T), 90' Dal Monte (T)

Albinoleffe-Alcione Milano 2-0

5' Potop (A), 14' De Paoli (A)

Pro Patria-Renate 0-3

2' Bonetti, 24' Mastromonaco, 90+3' Kolaj

Virtus Verona-Lumezzane 0-0

Domenica 21 dicembre

Vicenza-Triestina 1-0

73' Tribuzzi (V)

Pro Vercelli-Arzignano 0-5

1' Moretti (A), 29' Bernardi (A), 49' Minesso (A), 69' Moretti (A), 88' Lakti (A)

Ore 17:30 - Giana Erminio-Cittadella

Ore 17:30 - Lecco-Pergolettese

Ore 17:30 - Novara-Ospitaletto

Lunedì 22 dicembre

Ore 20:30 - Union Brescia-Inter U23

Classifica - Vicenza 49*, Lecco 34, Union Brescia 33, Cittadella 29, Inter U23 27, Alcione Milano 27*, Trento 27*, Giana Erminio 26, Renate 25*, Arzignano Valchiampo 24*, Pro Vercelli 24*, Lumezzane 22*, AlbinoLeffe 21*, Dolomiti Bellunesi 21*, Novara 21, , Ospitaletto 19, Virtus Verona 18*, Pergolettese 15, Pro Patria 12*, Triestina -2*.

*Una partita giocata in più

N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Sabato 20 dicembre

Carpi-Guidonia Montecello 1-1

1' Stellato aut. (C), 7' Zuppel (GM)

Torres-Arezzo 1-1

9' Starita (T), 72' Ravasio (A)

Livorno-Pontedera 2-2

25' e 79' Di Carmine (L), 61' Nabian (P), 75 (P)

Pineto-Gubbio 1-0

39' Pellegrino

Sambenedettese-Vis Pesaro 0-2

74' e 89' Primasso

Domenica 21 dicembre

Ascoli-Campobasso 0-0

Bra-Juventus Next Gen 1-1

5' Baldini (B), 49' Puczka (J)

Pianese-Ternana 0-0

Ore 17:30 - Perugia-Forlì

Classifica - Ravenna 41*, Arezzo 40*, Ascoli 34*, Pineto 28*, Guidonia Montecelio 27*, Vis Pesaro 27*, Carpi 26*, Forlì 24, Campobasso 23*, Ternana 23*, Pianese 23*, Juventus Next Gen 21*, Gubbio 19*, Livorno 19*, Sambenedettese 18*, Bra 15*, Pontedera 14*, Perugia 12, Torres 11*.

*una gara in più

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

Riposa: Ravenna

GIRONE C

Venerdì 19 dicembre

Audace Cerignola-Benevento 0-4

10' Simonetti, 23 Marconi, 37' Lamesta, 85' Mignani

Cosenza-Cavese 2-1

7' Langella (Co), 53' Kouan (Co), 75' Orlando (Ca)

Giugliano-Casertana 0-3

26' Heinz, 27' Betivegna, 64' Bacchetti

Sabato 20 dicembre

Salernitana-Foggia 2-1

21' e 40' Capomaggio (S), 35' Castori (F)

Sorrento-AZ Picerno 1-1

60' Esposito (AZ), 90+4' Sabbatani (S)

Domenica 21 dicembre

Catania-Atalanta U23 2-0

32' Jimenez (C), 71' Jimenez (C)

Latina-Crotone 1-1

13' aut. Calabrese (C), 69' Parigi (L)

Ore 17:30 - Monopoli-Potenza

Ore 20:30 - Casarano-Team Altamura

Ore 20:30 - Siracusa-Trapani

Classifica - Catania 41*, Benevento 41*, Salernitana 38*, Cosenza 36*, Casertana 35*, Crotone 28*, Potenza 25, Casarano 25, Monopoli 24, Audace Cerignola 24*, Trapani 23, Atalanta U23 22*, Sorrento 21*, Team Altamura 20, Cavese 18*, Foggia 18*, Latina 16*, Giugliano 15*, Siracusa 15, Picerno 14*.

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva