Serie C, i finali delle 14.30: Vicenza senza sosta, goleada Arzignano. Catania in vetta
Terminano in Serie C le gare giocate alle 14.30. Continua la marcia trionfale del Vicenza, che ha la meglio per 1-0 sulla Triestina. Nel Girone A, da segnalare anche il pokerissimo dell'Arzignano in trasferta a Vercelli. Pari a reti bianche tra Pianese e Ternana, mentre nel Girone C il Catania ha la meglio sull'Atalanta U23 e tra Latina e Crotone termina in pareggio. Vediamo di seguito tutti i risultati del pomeriggio, con i marcatori e le classifiche aggiornate.
I finali delle sfide delle 14.30
Girone A
Vicenza-Triestina 1-0
73' Tribuzzi (V), 93'
Pro Vercelli-Arzignano 0-5
1' Moretti (A), 29' Bernardi (A), 49' Minesso (A), 69' Moretti (A), 88' Lakti (A)
Girone B
Pianese-Ternana 0-0
Girone C
Catania-Atalanta U23 2-0
32' Jimenez (C), 71' Jimenez (C)
Latina-Crotone 1-1
13' aut. Calabrese (C), 69' Parigi (L)
SERIE C, IL PROGRAMMA COMPLETO E LE CLASSIFICHE
SERIE C, 19ª GIORNATA
GIRONE A
Sabato 20 dicembre
Trento-Dolomiti Bellunesi 2-0
65' Cappelletti (T), 90' Dal Monte (T)
Albinoleffe-Alcione Milano 2-0
5' Potop (A), 14' De Paoli (A)
Pro Patria-Renate 0-3
2' Bonetti, 24' Mastromonaco, 90+3' Kolaj
Virtus Verona-Lumezzane 0-0
Domenica 21 dicembre
Vicenza-Triestina 1-0
73' Tribuzzi (V)
Pro Vercelli-Arzignano 0-5
1' Moretti (A), 29' Bernardi (A), 49' Minesso (A), 69' Moretti (A), 88' Lakti (A)
Ore 17:30 - Giana Erminio-Cittadella
Ore 17:30 - Lecco-Pergolettese
Ore 17:30 - Novara-Ospitaletto
Lunedì 22 dicembre
Ore 20:30 - Union Brescia-Inter U23
Classifica - Vicenza 49*, Lecco 34, Union Brescia 33, Cittadella 29, Inter U23 27, Alcione Milano 27*, Trento 27*, Giana Erminio 26, Renate 25*, Arzignano Valchiampo 24*, Pro Vercelli 24*, Lumezzane 22*, AlbinoLeffe 21*, Dolomiti Bellunesi 21*, Novara 21, , Ospitaletto 19, Virtus Verona 18*, Pergolettese 15, Pro Patria 12*, Triestina -2*.
*Una partita giocata in più
N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Sabato 20 dicembre
Carpi-Guidonia Montecello 1-1
1' Stellato aut. (C), 7' Zuppel (GM)
Torres-Arezzo 1-1
9' Starita (T), 72' Ravasio (A)
Livorno-Pontedera 2-2
25' e 79' Di Carmine (L), 61' Nabian (P), 75 (P)
Pineto-Gubbio 1-0
39' Pellegrino
Sambenedettese-Vis Pesaro 0-2
74' e 89' Primasso
Domenica 21 dicembre
Ascoli-Campobasso 0-0
Bra-Juventus Next Gen 1-1
5' Baldini (B), 49' Puczka (J)
Pianese-Ternana 0-0
Ore 17:30 - Perugia-Forlì
Classifica - Ravenna 41*, Arezzo 40*, Ascoli 34*, Pineto 28*, Guidonia Montecelio 27*, Vis Pesaro 27*, Carpi 26*, Forlì 24, Campobasso 23*, Ternana 23*, Pianese 23*, Juventus Next Gen 21*, Gubbio 19*, Livorno 19*, Sambenedettese 18*, Bra 15*, Pontedera 14*, Perugia 12, Torres 11*.
*una gara in più
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
Riposa: Ravenna
GIRONE C
Venerdì 19 dicembre
Audace Cerignola-Benevento 0-4
10' Simonetti, 23 Marconi, 37' Lamesta, 85' Mignani
Cosenza-Cavese 2-1
7' Langella (Co), 53' Kouan (Co), 75' Orlando (Ca)
Giugliano-Casertana 0-3
26' Heinz, 27' Betivegna, 64' Bacchetti
Sabato 20 dicembre
Salernitana-Foggia 2-1
21' e 40' Capomaggio (S), 35' Castori (F)
Sorrento-AZ Picerno 1-1
60' Esposito (AZ), 90+4' Sabbatani (S)
Domenica 21 dicembre
Catania-Atalanta U23 2-0
32' Jimenez (C), 71' Jimenez (C)
Latina-Crotone 1-1
13' aut. Calabrese (C), 69' Parigi (L)
Ore 17:30 - Monopoli-Potenza
Ore 20:30 - Casarano-Team Altamura
Ore 20:30 - Siracusa-Trapani
Classifica - Catania 41*, Benevento 41*, Salernitana 38*, Cosenza 36*, Casertana 35*, Crotone 28*, Potenza 25, Casarano 25, Monopoli 24, Audace Cerignola 24*, Trapani 23, Atalanta U23 22*, Sorrento 21*, Team Altamura 20, Cavese 18*, Foggia 18*, Latina 16*, Giugliano 15*, Siracusa 15, Picerno 14*.
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva
