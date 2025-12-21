Carpi, Cassani: "In questo periodo stiamo raccogliendo meno di quanto meritiamo"

Si chiude con un pareggio casalingo il 2025 del Carpi, che al Cabassi impatta 1-1 contro il Guidonia nell’ultima gara del girone d’andata. Un risultato che lascia sensazioni contrastanti in casa emiliana, soprattutto per quanto visto in campo.

Nel post partita, l’allenatore Stefano Cassani ha sottolineato gli aspetti positivi della prova dei suoi: “Credo che abbiamo fatto un’altra ottima partita. Siamo in un periodo in cui impattiamo bene le partite e raccogliamo meno di quanto meriteremmo”. Il tecnico non nasconde il rammarico per l’episodio decisivo: “Nell’unica occasione veramente importante abbiamo preso gol, ma dobbiamo portare avanti quanto di buono stiamo facendo”.

Cassani guarda avanti con fiducia, puntando sui dettagli da limare: “Lavoreremo sui dettagli”. Spazio anche alle scelte di formazione e ai giovani: “Sia Pietra che Pitti erano in un’ottima condizione. I quattro Under sono dovuti sia al minutaggio che allo stato di forma di chi è stato schierato”. Un Carpi solido, dunque, che riparte dalla prestazione.