Coppa Italia Women, il programma degli ottavi: saranno due le gare di oggi

Con la Serie A Women che è andata in vacanza fino a gennaio, si tornerà in campo fra un mese con la finale di Supercoppa Italiana fra Roma e Juventus che aprirà il 2026 l’11 gennaio, questo fine settimana di dicembre sarà dedicato alle gare di Coppa Italia Women.

Nella giornata di sabato, all’ora di pranzo, infatti si apriranno gli ottavi di finale con le sfide Ternana Women-Como Women e Napoli Women-Sassuolo. Domenica il resto del programma con due gare – Cesena-Juventus e Parma-Lazio – che si giocheranno negli stadi principali delle due società ovvero il Manuzzi e il Tardini. Diverse le sfide fra squadre di Serie B e Serie A, oltre a quella che si disputerà in Romagna. La Roma infatti andrà a fare visita al Lumezzane, mentre la Fiorentina sarà impegnata nel derby dell’Appennino contro il Bologna, infine l’Inter sfiderà il Como 1907 (la società dei fratelli Hartono).

COPPA ITALIA WOMEN - OTTAVI DI FINALE

Sabato 20 dicembre

Ore 12.30

Ternana Women-Como Women

Napoli Women-Sassuolo

Domenica 21 dicembre

Ore 13.30

Lumezzane-Roma

Ore 14.30:

Cesena-Juventus

Genoa-Milan

Bologna-Fiorentina

Parma-Lazio

Como 1907-Inter