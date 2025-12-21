Perla di Kilicsoy, gol-infortunio di Folorunsho, 2-2 di Moreo: in Cagliari-Pisa è successo di tutto

Stefano Moreo gela l'Unipol Domus a un minuto dalla fine: Cagliari-Pisa, primo match di questa domenica valido per il 16° turno di Serie A, termina 2-2. Partita divertente e ricca di colpi di scena in Sardegna, dove i rossoblù nella ripresa avevano meritatamente ribaltato il gol segnato da Tramoni su rigore a fine primo tempo. Ci ha pensato il neo-entrato dei toscani, però, a riportare mister Pisacane e i suoi sulla terra.

Tramoni porta avanti il Pisa a fine primo tempo

Il primo pericolo del match arriva proprio dai piedi di Tramon dopo appena due minuti di gioco: punizione dalla trequarti sinistra battuta dal fantasista del Pisa e palla direttamente verso la porta, con respinta di Caprile che centra Obert e per poco non causa un autogol. Il Cagliari risponde prima con un tiro deviato di Palestra al 7' e poi, soprattutto, con un destro a giro che finisce fuori di pochissimo di Gaetano all'11'. Ritmi alti e grande intensità in campo, da ambedue le parti. Al 17' Piccinini sfrutta un'indecisione di Obert, avanza sulla destra e mette in mezzo per Tramoni: in area da buonissima posizione, il 10 ospite calcia senza eccessiva convinzione e trova la pronta risposta di Caprile. Al 41' è invece Kilicsoy a girarsi bene spalle alla porta e sfiorare il palo con una conclusione piazzata dal limite dell'area. Poi, al 44', ecco l'episodio che cambia il match: Canestrelli arriva prima di Mina sul pallone, entra in area e trova come avversario Adopo che tocca col braccio nel tentativo di ostacolarlo. Calcio di rigore e Tramoni dal dischetto non sbaglia: Pisa avanti a pochi secondi dall'intervallo.

Il Cagliari ribalta tutto con merito, ma Moreo fa 2-2 all'89'

Il Cagliari riparte con una marcia in più nel secondo tempo e riacciuffa in fretta il Pisa grazie alla combinazione tra il neo-entrato Zappa e Folorunsho. Primo gol a tinte rossoblù per il centrocampista, coraggioso nel tuffarsi alle spalle di due difensori avversari per insaccare di testa il traversone dalla destra del compagno, andando peraltro a sbattere violentemente contro il palo: 1-1 al 59' ed esultanza dolorante di Folorunsho, che si accascia subito a terra e poco più tardi chiede il cambio (dentro Mazzitelli). C'è solo il Cagliari ora in campo e Kilicsoy al 71' ribalta tutto: Gaetano rifinisce per il giovane attaccante turco, che si porta la palla sul destro e appena dentro l'area scarica un bolide sotto la traversa siglando il suo primo gol in Serie A. Partita finita? Purtroppo per i tifosi sardi ancora no. Il neo-entrato Moreo, infatti, gela la Unipol Domus all'89': grande recupero di Calabresi e invito sulla destra per Leris, che mette al centro un passaggio rasoterra dove l'attaccante del Pisa è bravo ad avventarsi con un movimento da vero centravanti. 2-2 a un minuto dalla fine e pareggio che accontenta sicuramente più Gilardino che la formazione di casa, per com'è andata la gara.

Rileggi qui il live di TMW di Cagliari-Pisa