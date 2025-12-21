Sampdoria, accelerata per Brunori: trattativa vicina alla chiusura
TUTTO mercato WEB
La Sampdoria sta lavorando per farsi trovare pronta all’appuntamento con il mercato di gennaio, considerato cruciale per dare nuova spinta alla stagione. Dopo i passi avanti già registrati per Salvatore Esposito, emergono aggiornamenti anche su un altro obiettivo offensivo.
Secondo quanto riportato da Repubblica, i blucerchiati si sarebbero avvicinati in maniera significativa a Matteo Brunori. L’attaccante, attuale capitano del Palermo, è destinato a lasciare i rosanero e la Sampdoria avrebbe intensificato i contatti nelle ultime ore.
Sempre stando al quotidiano, la trattativa potrebbe entrare nella fase decisiva già nei prossimi giorni, con la possibilità di arrivare rapidamente alla chiusura dell’operazione.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Enzo Bucchioni Juve, ecco il mercato per lo scudetto. Il sogno Tonali, possibili Frattesi, Hojbjerg e un esterno. Milan: non solo Fullkrug, arriva un centrale. Inter fra Dodò, Norton Cuffy e Muharemovic. Paratici ha detto sì e la Fiorentina vince
Le più lette
1 Juve, ecco il mercato per lo scudetto. Il sogno Tonali, possibili Frattesi, Hojbjerg e un esterno. Milan: non solo Fullkrug, arriva un centrale. Inter fra Dodò, Norton Cuffy e Muharemovic. Paratici ha detto sì e la Fiorentina vince
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
L'Assocalciatori: "Il problema non è Milan-Como a Perth, ma top player costretti a stagioni interminabili"
Stasera la Supercoppa, De Siervo: "Complimenti a Napoli e Bologna, le migliori della scorsa stagione"
Serie A
Serie B
Serie C
Salernitana, dalla A al terzo posto in C: i tifosi attendono investimenti dopo tante promesse non mantenute
Pronostici
Calcio femminile