Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso

E’ entrato nel cuore della Juve. Ha conquistato la fiducia cieca del suo gruppo di lavoro. Quando Luciano Spalletti diventa un corpo unico con la realtà dove lavora non è più un allenatore ma una specie di Superman. Avevo dei dubbi sulla riuscita di questo matrimonio. Spalletti invece mi ha stupito. Il successo contro la Roma suggella un qualcosa di speciale che è iniziato da alcune settimane. Anzi direi nel momento più difficile della Juve. Luciano è andato avanti dritto come una fucilata. Il contratto in scadenza a giugno lo ha reso ancora più deciso nelle sue scelte. Oggi la Juve ha cambiato faccia e anima. Oggi la Juve può sognare lo scudetto. Mi auguro che la dirigenza bianconera assecondi le richieste di Spalletti per il mercato invernale. Questa magia va cavalcata.

Stanno invece venendo a galla i problemi strutturali della Roma. Gasp con un lavoro eccezionale ha nascosto errori che erano evidenti alla fine del mercato estivo. Manca un bomber. Manca chi esalti i colpi e la qualità di alcuni talenti giallorossi. Non so quali margini operativi abbia la società giallorossa. Ma in questo strano campionato è vietato sbagliare. Se non arrivano Zirkzee e magari anche un trequartista la Roma farà fatica a conquistare la zona Champions. Anche con un mago come Gasp in panchina.

Ventuno punti. Numeri fantastici per una neo promossa. La Cremonese continua a stupire. Si capisce che è un mondo dove si fa calcio. Parliamo di una società che ha avuto il coraggio di rilanciare una stella come Vardy e di puntare su giovani di talento.

Lo stesso Nicola sembra essersi tolto di osso i panni di allenatore buono solo per lottare per non retrocedere. Questa Cremonese propone un calcio moderno e coraggioso.

Novità in casa Fiorentina. Finalmente Commisso ha capito che serviva portare in società un uomo di calcio, Paratici ha vinto il testa a testa con Giuntoli. Il motivo? Giuntoli avrebbe preteso carta bianca. Paratici è disposto a lavorare insieme ai dirigenti attuali. Oggi contro l’Udinese la squadra viola si gioca molto e Vanoli tutto. Se non dovesse arrivare la prima vittoria in campionato è probabile un nuovo cambio in panchina. E attenti, l’arrivo di Paratici potrebbe riportare alla guida della Fiorentina una figura come Stefano Pioli. Che è stato esonerato ma che è ancora sotto contratto. Ieri è arrivato anche un duro comunicato della Curva Fiesole. Per la prima volta il nome di Rocco Commisso è salito sul banco degli imputati. Siamo a un punto delicatissimo. La squadra è ultima e la piazza è in rivolta. Penso che ci siano le condizioni per un prossimo passaggio di proprietà. La storia insegna che nessun proprietario ha resistito a lungo con la curva contro.

Chiudiamo con la Supercoppa. Trovo imbarazzante l’attacco di Allegri a Oriali. Preferisco parlare di calcio. E di un Bologna che continua a crescere. Italiano sta dimostrando al calcio italiano di essere veramente un allenatore speciale. Ma speciale è tutta la dirigenza rossoblù. Sartori è un genio. Anche colpi che sembravano assurdi come quelli di Bernardeschi e Immobile hanno avuto un loro senso. Bernardeschi che si è fratturato la clavicola contro l’Inter aveva segnato gol pesanti e Immobile con l’abituale freddezza ha realizzato il rigore che ha regalato al Bologna la finale di Supercoppa. Altro cjhje calciatori finiti.