Udinese, Runjaic e il cambio di Zaniolo: "Per una ragione, ma meglio non parlarne"
TUTTO mercato WEB
Il mister dell’Udinese Kosta Runjaic ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la confitta esterna per 5-1 sul campo della Fiorentina nella gara valevole per la 16^ giornata di Serie A.
Partita negativa: prova di maturità fallita?
"Sono d'accordo".
Si è dato una spiegazione sul perché questa squadra non riesca a fare il salto di qualità?
"La reazione non c'è stata, peccato. La squadra non ha reagito, ci sarà un'analisi approfondita".
Ci sono errori di concentrazione?
"Non lo so, sui singoli chiediamo a loro e non a me. La Fiorentina è comunque una buona squadra, abbiamo perso anche per quello".
La sostituzione di Zaniolo?
"L'ho cambiato per una ragione, meglio non andare sui dettagli dopo una sconfitta del genere".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Juve, ecco il mercato per lo scudetto. Il sogno Tonali, possibili Frattesi, Hojbjerg e un esterno. Milan: non solo Fullkrug, arriva un centrale. Inter fra Dodò, Norton Cuffy e Muharemovic. Paratici ha detto sì e la Fiorentina vince
Le più lette
1 Juve, ecco il mercato per lo scudetto. Il sogno Tonali, possibili Frattesi, Hojbjerg e un esterno. Milan: non solo Fullkrug, arriva un centrale. Inter fra Dodò, Norton Cuffy e Muharemovic. Paratici ha detto sì e la Fiorentina vince
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
L'Assocalciatori: "Il problema non è Milan-Como a Perth, ma top player costretti a stagioni interminabili"
Stasera la Supercoppa, De Siervo: "Complimenti a Napoli e Bologna, le migliori della scorsa stagione"
Serie A
Serie B
Serie C
Salernitana, dalla A al terzo posto in C: i tifosi attendono investimenti dopo tante promesse non mantenute
Pronostici
Calcio femminile