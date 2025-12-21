Udinese, Runjaic e il cambio di Zaniolo: "Per una ragione, ma meglio non parlarne"

Il mister dell’Udinese Kosta Runjaic ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la confitta esterna per 5-1 sul campo della Fiorentina nella gara valevole per la 16^ giornata di Serie A.

Partita negativa: prova di maturità fallita?

"Sono d'accordo".

Si è dato una spiegazione sul perché questa squadra non riesca a fare il salto di qualità?

"La reazione non c'è stata, peccato. La squadra non ha reagito, ci sarà un'analisi approfondita".

Ci sono errori di concentrazione?

"Non lo so, sui singoli chiediamo a loro e non a me. La Fiorentina è comunque una buona squadra, abbiamo perso anche per quello".

La sostituzione di Zaniolo?

"L'ho cambiato per una ragione, meglio non andare sui dettagli dopo una sconfitta del genere".