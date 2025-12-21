Udinese, la delusione di Nani: "Non ci sono scuse, non riusciamo a fare il salto di qualità"

Il ds dell’Udinese Gianluca Nani ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la sfida esterna sul campo della Fiorentina persa 5-1 e valevole per la 16^ giornata di Serie A.

Prestazione pessima, al di là dell'espulsione.

"Non ci sono scuse, si vince anche in 10 e in 9. Veniamo da una prestazione ottima, non ci sono scuse: abbiamo fornito una prestazione pessima e questo è il risultato. Non passeremo un Natale sereno: quando perdi 5-1 anche se sei in 10, resta 5-1".

Come mai l'Udinese non riesce a fare il salto di qualità?

"Noi sapevamo della difficoltà della partita, cercando di aggredire l'avversario e i primi 6/7 minuti l'abbiamo fatto. Può cambiare tutto per un episodio, ma questo non può essere un alibi. Io sono qui per manifestare la presenza della società. C'è disappunto, da parte nostra e dei calciatori. Dopo l'ultima partita ci aspettavamo qualcosa di diverso. E' vero che c'è stato l'episodio dell'espulsione, ma non puoi perdere 5-1. Dobbiamo perderla come una lezione e come un qualcosa che non capiti più".

Preoccupato che possa risuccedere?

"Sono preoccupato perché non riusciamo a fare il salto di qualità e questo dispiace, perché siamo una buona squadra. Se tu vuoi fare il salto, devi cambiare atteggiamento. C'era grande attenzione nei primi minuti, ma poi è arrivato un episodio negativo per un errore nostro e tu devi reagire sennò non vai da nessuna parte".