Salernitana, le ultime dall'infermeria: Inglese monitorato, in tre verso il recupero

Archiviata la vittoria per 2-1 contro il Foggia, in casa Salernitana si apre una fase di riflessione che va oltre il risultato del campo. Il giro di boa del girone d’andata impone valutazioni approfondite, sia in vista della seconda parte di stagione sia in prospettiva mercato, con l’obiettivo dichiarato di colmare il gap con Benevento e Catania. Le prossime due settimane saranno preziose anche per recuperare energie e uomini, considerando un’infermeria tutt’altro che vuota.

Come riferito da TuttoSalernitana.com, la situazione che desta maggiore apprensione riguarda Roberto Inglese. L’attaccante continua a convivere con un problema alla schiena che provoca dolore persistente e fastidio: verrà monitorato giorno dopo giorno, ma al momento la linea è quella della massima prudenza. Il riposo assoluto appare la terapia più indicata, con tempi di recupero ancora difficili da definire.

Attenzione anche alle condizioni di Michael Liguori, fermato da un risentimento muscolare che lo rende l’ultimo della lista degli indisponibili. Notizie più incoraggianti arrivano invece per Coppolaro, Varone e Frascatore, che dovrebbero rientrare a breve: il loro futuro, però, resta legato alle valutazioni che il club farà in sede di mercato.

Guardando al nuovo anno, l’obiettivo è reinserire gradualmente in gruppo Eddy Cabianca all’inizio del girone di ritorno. Dopo la ricaduta seguita al primo stop, lo staff procederà con grande cautela. Qualche pensiero anche per Armando Anastasio, presente in panchina nell’ultimo turno ma non ancora al meglio per alcuni fastidi fisici. Tra campo e strategie, gennaio si avvicina e la Salernitana prepara le mosse decisive.