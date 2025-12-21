Giovanni Leoni, 2 milioni di euro per ogni presenza al Parma. Fermo per infortunio

Giovanni Leoni è stato forse l'affare più importante del Parma negli ultimi 20 anni. Perché se è vero che ha ceduto Buffon, Crespo, Cannavaro o Thuram in certi anni, dall'altro lato nessuno ha avuto una carriera così fulminea. Preso dalla Sampdoria - che lo aveva prelevato a sua volta dal Padova sei mesi prima - è riuscito ad attirare su di sé le attenzioni di tutti i più grandi club d'Europa. L'Inter avrebbe voluto fare pazzie, con proposte tra i 25 e i 30 milioni che sono state rifiutate.

Poi però è arrivato il Liverpool, con un'offerta da 35 milioni più una percentuale sulla rivendita. Facendo il calcolo della serva non è difficile quantificare quanto è stata valutata ogni presenza delle diciassette raccolte nei dodici mesi con i ducali. Sono più di due milioni per ogni gara, una cifra che è poi servita a migliorare (o forse no) la squadra nelle ultime giornate di mercato.

Eppure Leoni è stata una cessione non troppo gradita. Perché l'idea era quella di ricevere circa 40 milioni fra Mihaila, Man e Bonny, missione quasi compiuta perché proprio l'Inter aveva speso 25 milioni per il francese, mentre i due rumeni hanno superato i 10 fra tutti e due i cartellini. Sfortuna ha voluto che il difensore, durante una sfida di Carabao Cup, si sia fatto male e rimarrà fermo ancora a lungo. Oggi Giovanni Leoni compie 19 anni.