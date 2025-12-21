Atalanta, Hien: "Genoa forte, difficile giocare in questo stadio"

Scelto tra gli undici titolari per la sfida Genoa-Atalanta Isak Hien ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Il periodo è difficile, siamo vicinissimi a Mario (Pasalic ndr), sono cose brutte della vita e non so cosa dire. Il Genoa è una squadra forte che sta facendo bene, è uno stadio difficile in cui giocare, dobbiamo giocare al massimo".