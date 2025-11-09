Il Como fermato dal Cagliari sullo 0-0. La Provincia in prima pagina: "Ragazzi alla pari"

Il Cagliari frena la corna del Como all’Europa e al Sinigaglia lo inchioda per 0-0 al termine di un match divertente in cui le occasioni non sono mancate ma dove il pareggio è il risultato più giusto.

Nel primo tempo viene annullato un gol al Cagliari dopo un autorete di Valle su cui però il VAR ha segnalato un presunto fallo di Palestra sullo stesso terzino spagnolo. Nella ripresa i ritmi aumentano, i padroni di casa vengono fuori e sbagliano diverse occasioni con Morata anche grazie ad un super Caprile, fresco di prima convocazione in nazionale e nominato migliore in campo della gara.

“Abbiamo provato di tutto oggi. Con due terzini alti, dentro e fuori, abbiamo avuto due occasioni grandi con Morata e Diao su cross. Io lo ripeto e lo continuo a dire, contro una squadra che vuole solo difendersi per grandissima parte della partita... non siamo pronti. Manca avere più gente in area. Manca quello step. Ho trovato spesso tante squadre in carriera da calciatore che vogliono fare solo questo. Chi te la risolveva? Messi e David Villa al Barcellona. Non la tattica o altro. Il giocatore di alto livello. Comunque noi non prendiamo gol, loro non facevano più di 3 passaggi di fila", l’analisi di Fabregas al termine del match.