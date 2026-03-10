Tonfo Atalanta: Bayern a valanga nei primi 45'. Tudor shock a Madrid: le top news delle 22

Non c'è storia alla New Balance Arena, nel primo tempo ma in generale nel confronto valevole per gli ottavi di finale di Champions League. All'intervallo dell'andata il Bayern Monaco conduce con un perentorio 3-0 sul campo dell'Atalanta e si profila quindi l'uscita dell'ultima squadra di Serie A ancora rimasta in corsa nella massima competizione europea per club.

La Roma ha perso Paulo Dybala ancora una volta per infortunio, una situazione che è stata molto frequente da quando il fantasista argentino ha fatto il suo arrivo nella sponda giallorossa della Capitale.Sul tema dell'infortunio di Dybala arriva anche una chiave di lettura fornita dal giornalista sportivo Riccardo Trevisani, che nel corso di una diretta su Cronache di Spogliatoio si è espresso in questi termini: "Il 29 gennaio tre diverse persone mi hanno detto che Dybala si era rotto il menisco. Avevo visto le immagini della camminata, per usare un eufemismo, ad Atene prima dell'ultima partita di League Phase di Europa League contro il Panathinaikos e Dybala non era in grado di camminare, di superare uno scalino. Però ci veniva raccontato che stava bene e che avrebbe giocato a Udine la domenica successiva. Non solo non è successo, e neanche nelle partite successive, ma si era effettivamente rotto il menisco. Se qualcuno lo ha detto a me, com'è possibile che i medici della Roma questa cosa non la abbiano vista o capita? Dybala urlava di dolore, lamentava di non riuscire a calciare in porta".

Il Galatasaray trova un altro pesantissimo successo fra le mura amiche. I giallorossi di Turchia battono 1-0 il Liverpool nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, con gol decisivo di Mario Lemina dopo 7 minuti di gioco. In attesa del ritorno ad Anfield la settimana prossima, un'altra grande prestazione dei ragazzi di Okan Buruk dopo il successo casalingo con la Juventus ai playoff.

Primo tempo disastroso del Tottenham, che a fine primo tempo può quasi già dire addio alla qualificazione ai quarti di Champions dopo un inizio shock al Metropolitano di Madrid. Clamoroso che tutti i gol dei Colchoneros siano arrivati su follie difensive degli Spurs, due del portiere scelto a sorpresa stasera da Tudor, il ceco Antonín Kinský, preferito clamorosamente a Vicario ma solo fino al 16'. Tudor è infatti tornati sui suoi passi, cambiando il portiere ceco con l'italiano. Kinsky è andato direttamente negli spogliatoi, per iniziare quella che sarà la nottata peggiore della sua vita, professionalmente parlando. La terza papera difensiva, per la cronaca, porta la firma di Micky van de Ven: il difensore è scivolato su retropassaggio di Sarr e ha spalancato la porta a Griezmann, che non ha perdonato. Neanche con l'entrata dell'italiano le cose sono migliorate, nonostante due parate importanti. Su una di queste però Le Normand ha insaccato il poker, mentre alla mezz'ora Pedro Porro ha almeno salvato l'onore per i suoi Spurs, col gol del 4-1.