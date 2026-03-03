Como-Inter, formazioni ufficiali: Fabregas senza attaccante, Nico Paz c'è. Rivoluzione Chivu

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Como-Inter, gara valida per l’andata della semifinale di Coppa Italia di questa sera al Sinigaglia.

Lato Fabregas, riecco dal primo minuto Nico Paz da falso nove dopo l’eccellente esclusione contro il Lecce, con Vojvoda alto a destra, Caqueret trequartista e Da Cunha largo a sinistra. Douvikas e Morata finiscono fuori. Scendendo in linea mediana, Perrone il perno regista inamovibile con Sergi Roberto dal primo minuto. Con Kempf nemmeno convocato, Ramon-Diego Carlos è la coppia difensiva prescelta, Smolcic e Valle le scelte sui binari laterali.

Chivu invece propone una formazione ritoccata pesantemente in vista del derby di domenica contro il Milan e con una sola punta, una delle possibilità emerse nelle ultime ore. Cambia 10 giocatori su 11 rispetto all'ultima uscita di campionato Infatti Pio Esposito è il '9' in attacco con Frattesi sotto punta, panchina invece per Marcus Thuram. Tutti esterni freschi con Darmian e Carlos Augusto dal primo minuto, Calhanoglu l'unico big confermato a centrocampo in compagnia di Sucic e Diouf - non Mkhitaryan - mentre in difesa torna Acerbi titolare dopo tre panchine di fila - Akanji fuori - con Bisseck e Bastoni braccetti. Infine tra i pali c'è Josep Martinez e non Sommer.

COMO (4-2-3-1): 1 Butez; 28 Smolčić, 14 Ramón, 34 D.Carlos, 3 Valle; 23 Perrone, 8 S.Roberto; 31 Vojvoda, 33 Da Cunha, 6 Caqueret; 10 Paz.

A disposizione: 21 Törnqvist, 22 Vigorito, 44 Čavlina, 5 Goldaniga, 7 Morata, 11 Douvikas, 15 Lahdo, 17 Rodriguez, 18 Moreno, 19 Kühn, 20 Baturina, 38 Diao, 77 Van der Brempt.

Allenatore: Cesc Fabregas

INTER (3-5-1-1): 13 J. Martínez; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 30 Carlos Augusto; 17 Diouf; 94 Esposito.

A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 25 Akanji, 32 Dimarco, 53 Lavelli.

Allenatore: Cristian Chivu