Bazzani sulla Fiorentina: "Vero che ha organico superiore ma deve dimostrarlo"

Fabio Bazzani, ex attaccante di Sampdoria e Bologna, oggi commentatore tecnico di DAZN è intervenuto attraverso le colonne de La Gazzetta del Mezzogiorno per analizzare la lotta salvezza in Serie A che attualmente comprende almeno otto squadre: Cagliari, Torino, Genoa, Fiorentina, Cremonese. Lecce, Pisa e Hellas Verona.

Soffermandosi sulle difficoltà della formazione viola, allenata da Paolo Vanoli, ha dichiarato:

"Sì dice che i viola abbiano un organico di ben altro livello rispetto alle altre e questo è vero, ma deve dimostrarlo sul campo, perché conta solo quello. Non possiamo dire che la Fiorentina sia fuori pericolo, nessuno può sentirsi al sicuro".