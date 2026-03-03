Serie C, vincono Pergolettese e Arzignano. Pari in extremis per la Giana Erminio
Sono due le vittorie nelle prime quattro gare del Girone A di Serie C in questo turno infrasettimanale. A coglierle sono l'Arzignano Valchiampo, che espugna il campo del Lumezzane grazie a Moretti, e la Pergolettese che stende in casa la Pro Vercelli con le reti di Milesi e Petrovic. Pari senza reti fra Ospitaletto e Pro Patria, mentre la Giana Erminio conquista un punto prezioso in casa dell'Alcione all'ultimo pallone giocato.
SERIE C - 30ª GIORNATA
GIRONE A
Martedì 3 marzo
Alcione Milano-Giana Erminio 1-1
74’ Invernizzi (A), 90’+7’ Vitale (G)
Lumezzane-Arzignano Valchiampo 0-1
7’ Moretti
Ospitaletto-Pro Patria 0-0
Pergolettese-Pro Vercelli 2-1
60’ Milesi (Pe), 89’ Petrovic (Pe), 90’+6’ Comi (PV)
Ore 20:30 - AlbinoLeffe-Union Brescia
Ore 20:30 - Cittadella-Inter U23
Ore 20:30 - Vicenza-Trento
Ore 20:30 - Lecco-Renate
Ore 20:30 - Triestina-Dolomiti Bellunesi
Ore 20:30 - Virtus Verona-Novara
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - L.R. Vicenza 72, Brescia 56, Lecco 50, Renate 48, Trento 48, Alcione Milano 48*, Cittadella 46, Inter U23 41, Lumezzane 40*, Giana Erminio 39*, Pro Vercelli 38*, Novara 36, AlbinoLeffe 34, Ospitaletto 34*, Arzignano 34*, Pergolettese 32*, Dolomiti Bellunesi 29,Virtus Verona 21, Pro Patria 18*, Triestina 4
* una gara in più
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Ore 18:00 - Gubbio-Carpi
Ore 18:00 - Pontedera-Juventus Next Gen
Ore 18:00 - Vis Pesaro-Bra
Ore 20:30 - Arezzo-Ternana
Ore 20:30 - Livorno-Perugia
Ore 20:30 - Pineto-Forlì
Ore 20:30 - Ravenna-Pianese
Ore 20:30 - Torres-Guidonia Montecelio
Ore 21:00 - Sambenedettese-Ascoli
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 63, Ascoli 56, Ravenna 56, Campobasso 42, Ternana 39, Juventus Next Gen 39, Pianese 39, Pineto 39, Gubbio 36, Livorno 35, Forlì 33, Vis Pesaro 33, Guidonia 32, Carpi 32, Bra 26, Sambenedettese 25, Torres 25, Perugia 24, Pontedera 18
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva.
GIRONE C
Ore 18:00 - Casarano-Siracusa
Ore 18:00 - Giugliano-Monopoli
Ore 18:00 - Latina-Sorrento
Ore 18:00 - Picerno-Atalanta U23
Ore 20:30 - Team Altamura-Foggia
Ore 20:30 - Audace Cerignola-Trapani
Ore 20:30 - Benevento-Catania
Ore 20:30 - Casertana-Salernitana
Ore 20:30 - Crotone-Cavese
Ore 20:30 - Potenza-Cosenza
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 67, Catania 60, Salernitana 51, Cosenza 50, Casertana 46, Crotone 45, Monopoli 44, Audace Cerignola 42, Casarano 39, Potenza 37, Team Altamura 37, Atalanta U23 34, Sorrento 33, Cavese 31, Picerno 30, Latina 29, Trapani 28, Giugliano 25, Foggia 22, Siracusa 20
N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva.