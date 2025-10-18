Live TMW Torino, Israel: "Abbiamo festeggiato tantissimo dopo il Napoli: ce la siamo meritata"

21.04 - Il portiere del Torino, Franco Israel Baroni, incontrerà i giornalisti dopo l'1-0 nella sfida contro il Napoli, valida per la settima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Cosa vi lascia questa vittoria?

"E' molto bello. Alla fine contro la Lazio abbiamo perso punti a pochissimi minuti dalla fine, anche oggi sembrava uguale...Abbiamo fatto una partita intelligente, ce la siamo meritata. Abbiamo festeggiato tantissimo"

Alla fine è uscito in presa alta con una bell'intervento

"Essere portiere è più di parare, anche le uscite sono importanti. Tutta la squadra, non solo i difensori, ha avuto una fase difensiva molto buona"

Cosa vuol dire avere Simeone in squadra?

"Corre sempre, dà tutto, è un attaccante fortissimo: è troppo importante per noi"

Può essere una vittoria per la svolta?

"Tutte le gare sono importanti, lo sappiamo. Dobbiamo fare anche queste prestazioni con tutte le squadre, non solo contro Roma o Napoli. E alla fine è questo che conta: c'è tanto da lavorare, ma questa è la strada giusta"

Quanto è stata bella questa vittoria?

"Non avevamo ancora vinto in casa in campionato, farlo così e contro il Napoli era importantissimo"

Ore 21.09 - Termina la conferenza stampa di Israel