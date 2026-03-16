TMW Chi si rivede: al Filadelfia per l'allenamento a porte aperte del Torino c'è anche Ventura

Il Torino sta svolgendo la sessione di allenamento odierna a porte aperte, sotto gli occhi di circa 400 tifosi presenti sugli spalti del Filadelfia per assistere da vicino ai lavori agli ordini del nuovo allenatore D'Aversa, il quale è riuscito a garantire un impatto immediato alla realtà granata che ha permesso alla squadra di portarsi fuori dalle acque veramente pericolose della bassa classifica.

Non solo i tifosi 'normali', però, perché al Filadelfia è stato avvistato anche un grande ex come Gian Piero Ventura, allenatore che ha guidato i granata per 5 anni dal 2011 al 2016, riportando anche la squadra a giocare le competizioni europee. Il tecnico ed ex ct si è fermato a colloquio a bordo del campo con i due dirigenti granata Gianluca Petrachi ed Emiliano Moretti.

Nell'immagine dell'articolo, proprio Ventura mentre conversa con Petrachi e Moretti, con l'allenamento del Torino in corso di svolgimento.