Torino-Monza, le formazioni ufficiali: Juric rinuncia a Kouadio, torna Fitz-Jim dal 1'
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 19:53Serie A
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23.10.2026 19:53Serie A
Gli undici scelti da Abate e Juric per l'anticipo dell'ottavo turno di Serie A: fischio d'inizio alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino.
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Sono ufficiali le scelte di formazione di Torino e Monza per l'anticipo dell'ottavo turno di Serie A, in programma allo Stadio Olimpico Grande Torino alle ore 20.45. Di seguito gli undici di Abate e Juric.
Le formazioni ufficiali di Torino-Monza
Torino (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Adams, Simeone. Allenate: Abate.
Monza (3-4-2-1): Törnqvist; Goglichidze, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Foe Ondoa, Akinsanmiro, Mangas; Dany Mota, Robinson; Varela. Allenatore: Juric.
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