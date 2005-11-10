Torino, Abate: "Dobbiamo migliorare sulla gestione palla. Stasera c'è da sporcarsi le mani"

Nel pre partita della sfida tra Torino e Monza, anticipo dell'8^ giornata di Serie A in programma alle 20:45, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il tecnico dei granata Ignazio Abate. Queste le sue parole: "In questi giorni i ragazzi hanno lavorato bene e con umiltà. Speriamo di entrare in campo leggeri e mettere in mostra le nostre qualità".

Quali sono le caratteristiche che devono ancora emergere nel suo Torino?

"La gestione della palla, il cercare di speculare meno possibile sul risultato. Sappiamo poi che ci sono gli avversari e determinati tipi di partite come stasera. Mi aspetto che loro stiano uomo contro uomo a tutto campo: ci sarà da sporcarsi le mani".

Come si esce dalla pressione del Monza?

"Ci vuole voglia nel gestire la palla, negli smarcamenti e nell'isolare qualche duello".

Com'è cambiato il lavoro sulla fase difensiva?

"Indipendentemente dal modulo conta la mentalità e la voglia di non subire gol. Queste caratteristiche vanno fatte nostre giorno per giorno".