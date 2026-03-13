Torino-Parma è 1-1 al 45': prima Simeone, poi Pellegrino. Infortunio per Cremaschi

1-1 all'intervallo tra Torino e Parma, nel primo anticipo della ventinovesima giornata di Serie A, con i gol messi a segno da Simeone prima e Pellegrino poi. Da segnalare anche l'infortunio del giovane Cremaschi del Parma, costretto a lasciare il campo dopo appena 11 minuti.

Papera di Suzuki.

Il gol del vantaggio granata è arrivato dopo meno di tre minuti, con una papera di Suzuki, tornato titolare al posto di Corvi per la prima volta dopo l'infortunio patito a metà novembre. Azione partita da Vlasic e portata a termine da Simeone, che ha raccolto un pallone vagante dentro l'area di rigore tirando poi in scivolata. Tiro che sembrava innocuo per il portiere del Parma che si è fatto però sfuggire il pallone, entrato in porta passando sotto le gambe dell'estremo difensore.

Sempre Pellegrino.

I gialloblù non si sono però scoraggiati e hanno trovato il pareggio al 20' con il solito Mateo Pellegrino. Cross dalla sinistra di Strefezza e colpo di testa dell'argentino che ha battuto Paleari da distanza ravvicinata. Dopo l'1-1 è stato il Torino ad avere il pallino del gioco in mano, senza però impensierire più di troppo Suzuki. Parità dunque all'intervallo.

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