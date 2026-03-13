Juve e Inter su Alisson, ingaggio alla portata di entrambe: tutto comunque rimandato a dopo il Mondiale

Il nome di Alisson Becker continua a orbitare intorno alla Serie A. L'ex portiere della Roma, da 8 stagioni al Liverpool potrebbe lasciare i Reds in estate e sia la Juventus che l'Inter ci stanno pensando. I due club italiani, per motivi diversi, sono infatti alla ricerca di un portiere in vista della prossima stagione e l'occasione a parametro zero relativa al brasiliano fa gola eccome.

Ingaggio nei parametri.

Lo stipendio di Alisson non rappresenta un ostacolo insormontabile, visti i 6 milioni di euro attualmente percepiti al Liverpool dal classe 1992 e sia la Juve che l'Inter potrebbero formulare una buona offerta per convincere il portiere ad accettare. Possibile dunque che nei prossimi mesi possa concretizzarsi il ritorno, dopo l'esperienza alla Roma, dell'estremo difensore in Italia, anche se i tempi non sono chiaramente ancora maturi.

Prima il Mondiale.

Le varie trattative verranno infatti rimandate a dopo il Mondiale di quest'estate, con Alisson che sarà convocato da Ancelotti per il torneo che si disputerà tra Stati Uniti, Messico e Canada e solo successivamente deciderà il suo futuro, in Italia o altrove.