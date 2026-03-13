Vlahovic pronto a dire sì alla Juventus: il club si muove per il rinnovo all'attaccante serbo

Dusan Vlahovic è pronto al rientro in campo. E non solo. L'attaccante della Juventus è ai box per un infortunio agli adduttori che lo ha tenuto lontano dai campi dallo scorso novembre. Adesso però il rientro si avvicina e la gara contro l'Udinese potrebbe essere quella giusta per il ritorno sui terreni di gioco. Il classe 2000 è mancano molto ai bianconeri che ritroveranno un terminale offensivo che, fino al suo infortunio, aveva collezionato sei reti e due assist nelle 17 occasioni in cui era stato chiamato in causa.

Si va verso il rinnovo

E fuori dal campo si sta giocando un'altra partita molto importante riguardante il rinnovo di contratto del calciatore serbo. Il giocatore infatti andrà in scadenza il prossimo giugno e diverse squadre si erano già mosse per acquistarlo a parametro zero la prossima estate. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, cresce l'ottimismo sul prolungamento dell'avventura nella Torino bianconera per l'attaccante.

I dettagli del contratto

Il contratto non dovrebbe però essere molto lungo. Si parla di un rinnovo annuale, al massimo biennale. Quello che andrà ad aumentare sarà l'ingaggio che Dusan percepirà. Si parla di 6 milioni di euro a stagione che insieme ai bonus arriveranno sui 7 milioni di euro.