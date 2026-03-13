Dalla Spagna: dietro il rinnovo di Vlahovic con la Juve c'è pure il no del Barcellona

Dusan Vlahovic non sarà l'attaccante che rinforzerà l'attacco del Barcellona. Il club blaugrana aveva ricevuto la sua candidatura all'inizio della stagione, secondo quanto rivelato dal quotidiano catalano SPORT, visto che il centravanti serbo era in scadenza di contratto ed era stata valutata l'opportunità di mercato. Eppure, il club blaugrana ha detto "no" al giocatore della Juventus già da diverse settimane.

Un retroscena decisivo, per quanto ricalcato in Spagna. Perché una volta incassato il rifiuto, Vlahovic e il suo entourage avrebbero avviato i negoziati per rinnovare il contratto con la Juventus, scartando l'opzione di un trasferimento in Premier League. Le trattative sono già in fase avanzata e il contratto dovrebbe essere prolungato di due anni, con una sensibile riduzione salariale. Come da richieste del club bianconero. Ciò non toglie che il Barcellona a inizio stagione avesse preso in considerazione il profilo di Vlahovic a costo zero.

Le sue richieste economiche, tuttavia, sarebbero state elevate anche se dei contatti tra le parti erano andati in scena anche negli anni di Xavi sulla panchina del Barcellona. Ma l'infortunio avuto da DV9 e l'identikit di "attaccante d'area di rigore" ricercato dal club blaugrana ha portato quest'ultimo a valutare altre opzioni. Una sottolineatura doverosa però: Vlahovic avrebbe dato la precedenza al Barcellona, con tanto di comunicazione diretta agli spagnoli. Poi la dirigenza avrebbe valutato e deciso di dare continuità a Lewandowski piuttosto.