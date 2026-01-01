Inter, tre pilastri ancora in dubbio: Lautaro punta Firenze, per Dumfries autonomia ridotta

Mancano nove giorni alla trasferta di Firenze contro la Fiorentina per l'Inter ed è quella la partita che Lautaro Martinez ha individuato come possibile occasione per rivedere il campo. L'argentino è fermo da oltre un mese dopo l’infortunio muscolare rimediato nella gara contro il Bodø/Glimt in Champions League. Il capitano nerazzurro continua ad allenarsi separatamente dal gruppo per smaltire il fastidio al soleo della gamba sinistra ed evitare eventuali ricadute.

Per quanto riguarda gli altri infortunati della squadra di Chivu, l'attenzione è rivolta soprattutto ad altri due pilastri. Alessandro Bastoni avverte ancora dolore: come riporta il Corriere dello Sport sebbene il fastidio sia diminuito, non è completamente scomparso e anche nella giornata di ieri si è allenato a parte. Nelle prossime ore verrà effettuata una nuova valutazione, ma le possibilità di vederlo tra i convocati per la sfida di domani contro l’Atalanta appaiono molto limitate: al massimo potrebbe accomodarsi in panchina.

In attacco, invece, Marcus Thuram sembra pronto a tornare titolare e dovrebbe fare coppia con Esposito. Non è invece sicuro che Denzel Dumfries parta dal primo minuto: l’esterno olandese sta gradualmente ritrovando il ritmo partita, ma la sua autonomia resta ancora limitata. Nel derby, ad esempio, ha avuto un buon impatto entrando dalla panchina, ma le energie sono calate rapidamente.