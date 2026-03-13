Napoli, Manna: "Nessuna offerta per McTominay anche perché è felice di restare"

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato a SportMediaset toccando i tantissimi temi legati all'attualità azzurra in vista di questo finale di stagione:

L'obiettivo del Napoli resta un posto in Champions League?

"L'obiettivo è sempre stata la zona Champions. Non solo per il Napoli, ma per tutte le squadre che competono è fondamentale. Siamo contenti di quello che stiamo facendo, siamo estremamente positivi, vedo la squadra in crescita e stiamo recuperando dei protagonisti importanti che dovevano esserlo da inizio stagione ma che purtroppo non sono stati a disposizione".

Con la vittoria della Supercoppa e l'eventuale arrivo in Champions, la stagione sarebbe valutata positivamente?

"Estremamente positiva. Dobbiamo ricordare che in due anni abbiamo vinto uno scudetto inaspettato e una Supercoppa in modo netto e meritato. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di raggiungere la Champions, poi è chiaro che durante il campionato con la crescita e col lavoro si può ambire a qualcosa di più. Quest'anno non è stato possibile perché ci sono stati una serie di infortuni lunghi che hanno condizionato l'andamento, non scordiamoci che il Napoli quando aveva tutti è stato primo o secondo, poi terzo, quindi c'è stata una certa costanza".

Per McTominay sono arrivate proposte? State lavorando al rinnovo?

"Scott è un calciatore importante per noi, è contento di stare a Napoli e lo dimostra quando gioca e quando vive la città. Ha ancora due anni di contratto, abbiamo un rapporto chiaro e franco, stiamo parlando ma non è un argomento attuale. Sappiamo l'importanza di Scott, non abbiamo ricevuto offerte anche perché il calciatore non ha mai manifestato l'idea di cambiare aria".

Serve un incontro coi vertici arbitrali per parlare del protocollo VAR?

"Un incontro coi vertici arbitrali e gli operatori penso sia fondamentale, ci sono troppe cose che non sono coerenti, troppe incertezze. Il VAR dovrebbe essere uno strumento oggettivo che diventa soggettivo, perché c'è una persona. Le valutazioni possono variare e lo fanno sia fra partita e partita che all'interno della stessa gara, noi lo abbiamo toccato con mano. E' necessario confrontarsi, troppe cose quest'anno non sono andate per il verso giusto".

Come si migliora l'uso del VAR?

"Con dialogo maggiore e maggiore coerenza, oltre che con un uso più mirato. Le partite di Champions ci dicono che in Europa viene utilizzato in modo meno continuativo rispetto a quanto succede in Italia. Serve una riflessione per capire come e dove migliorare".

L'impatto di Alisson ed il suo riscatto?

"Ha avuto un impatto positivo perché ha grande umiltà, energia e disponibilità al lavoro. C'è un diritto già definito, non c'è bisogno di fare nulla".

State progettando già il futuro con Conte?

"E' normale, si pianifica sempre. Ci si conosce da due anni, il lavoro che è stato fatto è incredibile. In altre circostanze non saremmo terzi e non avremmo vinto una Supercoppa. Con serenità e tranquillità guardiamo al futuro".