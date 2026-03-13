TMW Gasp spera nel rinnovo di Celik ma dalla Roma tutto tace. C'è Spalletti alla finestra...

Il rinnovo di Zeki Celik con la Roma resta sempre in bilico. L'esterno turco, tra le grandi certezze della stagione dei giallorossi di Gian Piero Gasperini, ha da tempo dato apertura alla possibilità di un nuovo contratto con i capitolini. Però all'entourage non sono ancora arrivate chiamate dall'ufficio di Frederic Massara, direttore sportivo della Roma.

Gasperini chiede la conferma di Celik ma l'immobilismo del club, al momento, stanti anche le richieste del giocatore, rischia di far perdere il turco a parametro zero ai giallorossi. E ci sono società pronte ad approfittare dell'occasione. Chi ha mossi negli ultimi giorni dei passi seri e concreti è la Juventus che cerca un interprete nel ruolo, che abbia esperienza internazionale e che già conosca anche il campionato italiano. Piace a Luciano Spalletti, arriverebbe gratis, ha tutte le componenti per rappresentare un acquisto mirato per presente e futuro.

Non solo: condivide anche un posto in Nazionale con Kenan Yildiz, visto che è un perno anche della Turchia di Vincenzo Montella. Non c'è solo la Juventus, anche altre squadre italiane (l'Inter) e in Premier League da tempo sono su Celik. Che ha dato la sua priorità alla Roma, Gasperini approverebbe ma la dirigenza al momento non ha mosso passi concreti. E la Juventus è pronta...