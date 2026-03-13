Insigne: "Vicino al ritorno al Napoli, il mio cuore... Alla Lazio parlai con Sarri"

Due trattative sfumate, poi Pescara. Lorenzo Insigne si racconta a Sky Calcio Unplugged e lo fa partendo dal mercato, quello che lo ha avvicinato al clamoroso ritorno in Serie A prima di portarlo in riva all'Adriatico.

Il capitolo più scottante riguarda il Napoli: "Sono stato vicino al ritorno, non l'ho mai nascosto. Sono stato contattato a quindici giorni dalla chiusura del mercato. Non vi dico il mio cuore come andava in quei giorni. Alla fine hanno scelto di prendere un giocatore più pronto".

Prima ancora c'era stata la Lazio: "Ho parlato con il mister Sarri. Alla fine non si è fatto nulla, loro hanno fatto altre scelte. Non me la sono presa, sono un professionista e fa parte del nostro lavoro".

Alla fine è arrivato il Pescara, voluto fortemente dal presidente Sebastiani, da Verratti e dal ds Foggia. E Insigne non si è pentito: "Mi è mancata molto la passione, quella che si sente in Italia non la trovi facilmente in giro. Io sono abituato a giocare sotto pressione, rendo di più."

Il primo gol dopo otto mesi di inattività ha fatto il resto: "Mi sono venuti in mente tanti ricordi. Un'emozione incredibile, in qualsiasi categoria quando uno sta fermo e torna al gol è bellissimo".

Ora c'è un obiettivo chiaro, prima di pensare al futuro: "Voglio riuscire a salvare il Pescara. Il futuro si vedrà".