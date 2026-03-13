Serie A, la classifica aggiornata: Torino quasi salvo. Il Parma resta a +10 sulla terzultima

Successo vitale per il Torino di Roberto D'Aversa nella gara contro il Parma valida per il primo anticipo della ventinovesima giornata di Serie A. I granata si sono imposti per 4-1 sfruttando al meglio gli errori dei ducali che si sono resi protagonisti, in negativo, di due autogol in due minuti che hanno indirizzato la partita a inizio ripresa. Il primo tempo si era infatti chiuso sull'1-1, con le reti di Simeone in apertura e di Pellegrino, mentre Zapata ha poi fissato il risultato a gara quasi chiusa.

Grazie a questo successo il Torino si è portato a 33 punti, a +9 sulla Cremonese, attualmente terzultima in classifica, mentre in Parma è rimasto a 34, a +10 dalla zona rossa.

La classifica aggiornata della Serie A

Inter 67 punti (28 partite giocate)

Milan 60 (28)

Napoli 56 (28)

Roma 51 (28)

Como 51 (28)

Juventus 50 (28)

Atalanta 46 (28)

Bologna 39 (28)

Sassuolo 38 (28)

Lazio 37 (28)

Udinese 36 (28)

Parma 34 (29)

Torino 33 (29)

Cagliari 30 (28)

Genoa 30 (28)

Lecce 27 (28)

Fiorentina 25 (28)

Cremonese 24 (28)

Hellas Verona 18 (28)

Pisa 15 (28)