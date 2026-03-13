Virtus Entella, preso un talento brasiliano. Si tratta del classe 2008 Guilherme Gerhes
La Virtus Entella guarda avanti e investe sul futuro, con particolare attenzione al proprio settore giovanile, che accoglie un nuovo innesto. Secondo quanto riportato da PianetaSerieB, il club biancoceleste ha deciso di rinforzare la squadra Primavera con l’arrivo di Guilherme Gerhes, centrocampista italo-brasiliano nato nel 2008.
Virtus Entella, Gerhes rinforza la Primavera
Giocatore apprezzato soprattutto per le sue qualità tecniche e per la visione di gioco, Gerhes arriva dal Casa Pia, club portoghese, ma nel suo percorso può già vantare anche un’esperienza nel Corinthians. Considerato tra i prospetti più interessanti del calcio paulista, il centrocampista è stato fortemente voluto da Manuel Montali, responsabile del settore giovanile della società ligure.
Il calciatore si trova già in Italia e ha iniziato ad allenarsi con i nuovi compagni.