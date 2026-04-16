Operazione buonumore per Zapata: ieri ha offerto a tutto il Torino una maxi grigliata di carne

Duvan Zapata ieri ha spiegato a tutto il Torino che cosa significa essere un capitano e lo ha fatto fuori dal campo, organizzando una maxi grigliata di carne argentina, offerta a tutti i compagni e a tutto lo staff. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il gesto del colombiano è stato apprezzato da tutti ed è servito per cementare ulteriormente lo spogliatoio. Lo stesso Roberto D'Aversa, tecnico granata, ha apprezzato l'iniziativa.

Zapata ha svolto allenamento differenziato per tutta la settimana, di conseguenza è improbabile che possa scendere in campo allo Zini contro la Cremonese. Il modo per dare il contributo però lo ha trovato lo stesso e ciò è quello che conta. In stagione il classe '91 ha collezionato 24 presenze in Serie A e 2 in Coppa Italia, segnando 3 gol e fornendo un assist.