TMW Torino, Zapata: "In granata sto bene, ma non si sa mai cosa può succedere in futuro"

Il capitano del Torino Duvan Zapata ha parlato a margine della consegna dei premi Mcl-Ussi-Entel "Inside the Sport 2026" a Coverciano. Il colombiano inizia dal suo futuro, rispondendo ad una domanda sulla eventuale permanenza in granata: "In teoria, in pratica non lo sai mai. Ma qua sto bene".

I problemi del calcio italiano?

"E' una domanda complicata a cui rispondere. E' il terzo Mondiale a cui l'Italia non partecipa... Il campionato italiano io l'ho sempre considerato uno dei più importanti d'Europa. E' vero che ci sono tanti stranieri, ma resta prestigioso e qualsiasi bambino di qualsiasi paese del mondo ha il sogno di giocare in Serie A. Mi spiace per il presente, ma sicuramente l'Italia si riprenderà e parteciperà ai successivi. Il presente è complicato, ma serve solo tenere duro".

Cosa ha portato D'Aversa?

"Abbiamo avuto una stagione molto particolare. D'Aversa ci ha dato una spinta in più, siamo migliorati in molti aspetti e ora vogliamo finire al meglio".

Come sta a livello fisico?

"Mi sono fermato per un problemino muscolare ma ora sto meglio e spero di rientrare presto".

Ancora sul suo futuro.

"Il futuro è incerto, nessuno lo conosce. Io mi concentro sul presente, che è finire bene le partite che rimangono. Il futuro poi si vedrà, neanche io lo so".

Cosa manca al Torino per l'ultimo salto?

"Abbiamo avuto una stagione complicata, ma in ogni partita abbiamo cercato di alzare il livello e migliorare. Ora con D'Aversa c'è stata una spinta in più, migliorando su aspetti dentro e fuori dal campo".

Il premio che ritirerà a Coverciano?

"Per me è un onore essere qua, ho fatto di tutto per esserci perché dovevo allenarmi. Ho cambiato i programmi perché ci tenevo, ringrazio per questo riconoscimento. Io vengo in rappresentanza del Torino, voglio godermi questa cerimonia".