PSG sotto 2-0, il Bayern resta in 10. Liverpool e Real si annullano: Champions League, i parziali
Grande spettacolo nella prima serata del quarto turno di League Phase di Champions League. Si rompono gli equilibri al Metropolitano tra Atletico Madrid e Royal Union SG grazie alla rete da rapace d'area di rigore di Julian Alvarez, con i colchoneros avanti 1-0 al rientro negli spogliatoi. Annullato anche un gol a Griezmann per fuorigioco dell'assist-man Baena.
Il Monaco conduce i giochi in Norvegia contro il Bodo/Glimt, decide la rete di Balogun al 43'. Il Bayern Monaco cavalca l'onda Luis Diaz per travolgere con due onde d'urto il PSG campione d'Europa: doppietta dell'ex Liverpool e 2-0 al Parco dei Principi per i bavaresi di Kompany, ma il colombiano viene espulso con un rosso diretto per un intervento killer su Hakimi (uscito per infortunio). Così i Die Roten saranno costretti a proseguire in 10 contro 11 nella ripresa.
L'Olympiakos di Mendilibar va a riposo in vantaggio, un po' a sorpresa, di una rete sul PSV (reduce dalla goleada inferta al Napoli), il Tottenham anima l'Hotspur Stadium al 19' con l'1-0 di Johnson su assist di Xavi Simons. Si chiude con un pareggio a reti bianche la prima frazione tra Liverpool e Real Madrid ad Anfield.
Champions League, i risultati delle 18:45
Napoli – Francoforte 0-0
Slavia Praga – Arsenal 0-3
32' Saka (A), 46' Merino (A), 68' Merino (A)
I parziali delle 21
Atletico Madrid – Royale Union SG 1-0
39' Julian Alvarez (A)
Bodo/Glimt – Monaco 0-1
43' Balogun (M)
Juventus – Sporting Lisbon 1-1
12' Araujo (S), 34' Vlahovic (J)
Liverpool – Real Madrid 0-0
Olympiakos – PSV 1-0
17' Martins (O)
PSG – Bayern Monaco 0-2
4' Luis Diaz (B), 32' Luis Diaz (B)
Tottenham – FC Copenhagen 1-0
19' Johnson (T)