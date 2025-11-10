Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Totti: "Spalletti è una bella persona. È un po’ strano e particolare, ma ci si sta bene"

Simone Lorini
ieri alle 23:45Serie A
Francesco Totti e Luciano Spalletti sono stati protagonisti di uno spot per Amaro Montenegro. L'ex numero 10 giallorosso ha parlato così dell'evento ai canali social dell'alcolico: "Il momento più bello sul set? Luciano in giro a Laurentino 38 con il cavallo, come se portasse a spasso un cane".

Come presenteresti Luciano?
"Presenterei Luciano come una bella persona, perché dal momento in cui lo conosci non sembra quello che appare: è fondamentalmente una persona seria, educata, rispettosa e con i propri principi, da conoscere. È un po’ strano e particolare, ma ci si sta bene".

