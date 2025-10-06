Tra oggi e domani i Friedkin saranno a Roma: Dan parteciperà all'assemblea dell'ECA

La Roma continua a volare in Serie A, ma l'attenzione nella Capitale è anche sul ritorno dei Friedkin. I proprietari del club si stanno preparando a partecipare all'assemblea generale dell'ECA (European Club Association). L'incontro avviene una volta all'anno e rappresenta un momento cruciale per le società calcistiche in Europa, visto che vengono discusse tematiche che riguardano tutto il mondo del calcio come la gestione delle competizioni, le politiche di sviluppo e gli equilibri economici del settore.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Dan Friedkin, membro del comitato esecutivo dal 2021, sarà presente all'assemblea e per questo sbarcherà in Italia insieme al fratello tra oggi e domani. Il fatto che loro partecipino è un indicatore importante ovviamente anche di quelle che sono le ambizioni della Roma, che è dunque desiderosa di crescere.

Dopo l'acquisizione della società giallorossa nel 2020, i Friedkin hanno dimostrato di voler migliorare le relazioni internazionali e di avere interesse a partecipare a dibattiti sulla governance delle competizioni europee. L'obiettivo è quello di rendere la squadra di Gian Piero Gasperini sempre più competitiva e il primo passo è proprio dare forma alla loro visione, diversa rispetto a quella del passato. L'idea è quella di essere al centro di discussioni sul futuro del pallone.