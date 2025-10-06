TMW
Roma, per Wesley solo una contusione: ma non risponderà alla chiamata del Brasile
Niente di grave per Wesley, che nella 'battaglia' di Firenze ha rimediato una semplice contusione: non essendo al 100% tuttavia, è stato deciso di evitargli il viaggio per raggiungere la Nazionale brasiliana di Carlo Ancelotti, che nelle prossime due settimane sarà impegnata con due gare in Asia. Venerdì contro la Corea del Sud e quattro giorni dopo contro il Giappone.
Celik, Cristante e non solo: nell'avvio show della Roma di Gasperini spiccano i giocatori più criticati
