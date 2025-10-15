Nel radar della Serie A - I 30 migliori talenti fra B e C pronti a spiccare il volo

La Serie B e la Serie C sono da sempre una fucina di talenti. Tanti giovani iniziano il proprio percorso di crescita nelle categorie inferiori, magari anche grazie all'introduzione delle squadre Under 23, per poi spiccare il volo in Serie A come Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter che dopo aver dimostrato le se qualità con la maglia dello Spezia, è stato confermato in Serie A dall'Inter ed ha anche trovato il gol in Nazionale contro l'Estonia.

TMW ha analizzato i 30 migliori talenti, fra Serie B e Serie C, che potrebbero presto fare il salto in Serie A!

