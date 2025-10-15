Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Nel radar della Serie A - I 30 migliori talenti fra B e C pronti a spiccare il volo

Oggi alle 00:38
Daniel Uccellieri

La Serie B e la Serie C sono da sempre una fucina di talenti. Tanti giovani iniziano il proprio percorso di crescita nelle categorie inferiori, magari anche grazie all'introduzione delle squadre Under 23, per poi spiccare il volo in Serie A come Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter che dopo aver dimostrato le se qualità con la maglia dello Spezia, è stato confermato in Serie A dall'Inter ed ha anche trovato il gol in Nazionale contro l'Estonia.

TMW ha analizzato i 30 migliori talenti, fra Serie B e Serie C, che potrebbero presto fare il salto in Serie A!

Nel radar della Serie A - Fisico e correttezza, Ervin Bashi talento per la difesa

Nel radar della Serie A - Classe e visione, Tommaso Berti è il talento della trequarti

Nel radar della Serie A - Dall'Ile-de-France all'Emilia: Gady Beyuku un Hakimi 2.0

Nel radar della Serie A - Dinamismo a sinistra: Luigi Cherubini nuovo pupillo di Roma

Nel radar della Serie A - Muscoli e qualità, Alphadjo Cissé esempio di duttilità

Nel radar della Serie A - Box to box nell'anima, ecco chi è Christian Comotto

Nel radar della Serie A - un 'bel giocatore' nato a Penne: Dagasso talento per la mediana

Nel radar della Serie A – Presenza in area e gioco coi piedi. Lo Spezia si gode Mascardi

Nel radar della Serie A – Marcatura e colpo di testa. Guarino cerca la conferma a Empoli

Nel radar della Serie A – Un talento alla Foden. Mattia Liberali pronto a prendersi Catanzaro

Nel radar della Serie A – Sulle orme di Esposito. De Pieri e la Serie B per fare come Pio

Nel radar della Serie A – Modena per confermarsi. Dellavalle punta a essere il nuovo Buongiorno

Nel radar della Serie A – La scommessa della Reggiana: Edoardo Motta e il futuro fra le mani

Nel radar della Serie A – Velocità e duttilità. L'Empoli aspetta Ismael Konate

Nel radar della Serie A - Prima Pafundi poi tutti gli altri. Alla Samp per rilanciarsi

Nel radar della Serie A - A Empoli è nata una stella. Impatto devastante di Popov

Nel radar della Serie A - Vanja Vlahovic e il difficile compito di sostituire Pio Esposito

Nel radar della Serie A - Kevin Zeroli, la scommessa del Monza che sogna il rossonero

Nel radar della Serie A - Raphael Kofler, la roccia dolomitica del Sudtirol

Nel radar della Serie A - Antonio Raimondo, a Frosinone per rilanciarsi. E il Bologna lo aspetta

Nel radar della Serie A - Thomas Berenbruch, il metronomo nerazzurro pronto per i grandi

Nel radar della Serie A - Kevin Martins, il figlio di Oba Oba sfreccia in Riviera

Nel radar della Serie A - Giacomo Faticanti, mediano con DNA da leader

Nel radar della Serie A - Matteo Cocchi, il nuovo Dimarco per i nerazzurri

Nel radar della Serie A - Tommaso Vannucchi, il gigante viola già nell'Italia U19

Nel radar della Serie A - Giacomo Gabbiani, il piccolo Toro pronto all'esame della Serie C

Nel radar della Serie A - Matteo Spinaccé, sulle orme di Pio Esposito

Nel radar della Serie A - Dominic Vavassori, il jolly offensivo della Dea

Nel radar della Serie A - Jacopo Seghetti, il talento fra i pali al test in amaranto

Nel radar della Serie A - Luka Topalovic, la Serie C inizia già a stargli stretta

