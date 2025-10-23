Udinese, Karlstrom: "Abbiamo grande potenziale e lo abbiamo dimostrato in alcuni momenti"

Il capitano dell’Udinese Jesper Karlstrom ha rilasciato alcune dichiarazioni durante “Udinese Tonight”, programma in onda su TV12 dopo l'ultima gara pareggiata dai friulani: "Abbiamo regalato occasioni facili, abbiamo cominciato un'altra partita con un gol subito e poi diventa difficile. Diventa difficile vincere quando ci mettiamo in questa situazione. Il gol subito? Può succedere, ma io devo difendere meglio nella prima situazione, con più intelligenza fermandomi prima. Tra primo e secondo tempo il mister era tranquillo, ci ha detto di dare di più e di concentrarci sui dettagli tattici".

Sull'unione e la forza della squadra:

"Abbiamo un gruppo forte, con tanti giocatori che vogliono lavorare per vincere. Ci sentiamo bene in spogliatoio, crediamo nell'idea che il mister vuole trasmetterci. Abbiamo grandi aspettative, sappiamo che possiamo giocare bene. Abbiamo grande potenziale, che in alcuni momenti delle partite abbiamo dimostrato. Vogliamo fare più vittorie".

Vedi delle similitudini tra Sassuolo, Cagliari e Cremonese?

"Contro Sassuolo e Cagliari abbiamo iniziato bene, ma il risultato è stato negativo perché siamo andati in svantaggio. L'unica similitudine è aver preso gol nei primi minuti. Prima della partita di ieri io, il mister e altri giocatori abbiamo detto che sarebbe dovuto arrivare il momento di non prendere gol", le parole dette dal giocatore bianconero.