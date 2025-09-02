Ufficiale Bologna, Karlsson in prestito all'Aberdeen fino al termine della stagione. Il comunicato

Jesper Karlsson lascia il Bologna in prestito fino al termine della stagione. A ufficializzare il trasferimento è stato lo stesso club felsineo con un comunicato sul proprio sito: "Il Bologna FC 1909 comunica di avere ceduto all’Aberdeen Fc il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Jesper Karlsson a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026".

Doveva essere il colpo di mercato del Bologna di due stagioni fa. Più di Ndoye, più di Beukema. Invece lo svedese Jesper Karlsson non è riuscito a dimostrare il suo grandissimo potenziale. In Eredivisie era uno dei giocatori più in voga, tanto da convincere i rossoblù a spendere molto per acquistarlo: ben 11 milioni di euro dall'AZ Alkmaar. Poi però il buio, senza riuscire a incidere.

Una situazione che aveva spiegato qualche mese fa, prima del prestito al Lecce. "Quando sono arrivato ero in un momento fantastico della carriera. Giocavo e segnavo, sia nel campionato olandese che in Europa League. Poi ti ritrovi in un posto nuovo e non funzioni. Ero scioccato all’inizio e ancor di più quando vedevo il conto delle presenze: zero, zero, zero, sempre zero. Con Thiago Motta non riuscivo a comunicare: io non parlo italiano e lui con l’inglese non era a suo agio. Con lui non avevo problemi, l’unico era che non giocavo mai. In tutto questo, però, non ho mai pensato di andarmene: se avessi avuto il dubbio di non essere abbastanza forte per giocare in questo club o in serie A, avrei preso un’altra strada".